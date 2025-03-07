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В Британии готовятся идти в суд по спору с Абрамовичем о деньгах за "Челси"

В Британии готовятся идти в суд по спору с Абрамовичем о деньгах за "Челси" - 07.03.2025, ПРАЙМ

В Британии готовятся идти в суд по спору с Абрамовичем о деньгах за "Челси"

Британские власти готовятся обратиться в суд для разрешения спора с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси", бизнесменом Романом Абрамовичем о судьбе... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T12:17+0300

2025-03-07T12:17+0300

2025-03-07T12:17+0300

экономика

бизнес

великобритания

роман абрамович

украина

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Британские власти готовятся обратиться в суд для разрешения спора с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси", бизнесменом Романом Абрамовичем о судьбе вырученных от продажи команды денег, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве. Ранее СМИ сообщали, что британские власти и Абрамович не могут договориться о том, как будут распределены средства, вырученные от продажи клуба. "В правительстве считают, что мы движемся к суду по этому вопросу. С самим Абрамовичем существуют фундаментальные разногласия по поводу того, куда могут быть направлены деньги, и, похоже, закон будет единственным способом решить эту проблему", - цитирует газета источник. Как заявили в МИД Великобритании, правительство работает над тем, чтобы эти деньги как можно скорее были направлены на гуманитарные нужды Украины. По словам источников, глава МИД Британии Дэвид Лэмми впервые с лета 2024 года, когда к власти пришли лейбористы, намерен провести встречу с бывшим исполнительным директором британского подразделения ЮНИСЕФ Майком Пенроузом, который должен возглавить фонд по распределению средств от продажи "Челси". В рамках консультаций Лэмми сообщили, что судебное разбирательство, скорее всего, будет единственным способом выйти из тупика в споре с Абрамовичем. Однако окончательное решение еще не было принято, и оно должно получить одобрение главы британского минфина Рэйчел Ривз, пишет издание со ссылкой на источники. Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда - согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие. Условием выдачи специальной лицензии было то, что Абрамович не получит вырученные от продажи "Челси" деньги и они будут направлены на помощь всем жертвам украинского конфликта, то есть, как подразумевалось, и россиян. Однако британские власти хотят, чтобы эти средства были направлены исключительно на нужды Украины. Вырученные от продажи клуба средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam и на сегодняшний день, по информации Guardian, оцениваются примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.

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бизнес, великобритания, роман абрамович, украина