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В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение размера... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:50+0300
2025-03-07T09:50+0300
общество
сергей миронов
госдума
дума
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил лидер партии Сергей Миронов. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект будет представлен на рассмотрение Государственной Думы в пятницу.Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет около 27 тысяч рублей.Миронов отметил, что в некоторых регионах существуют собственные доплаты, в то время как в других регионах дополнительные выплаты отсутствуют. Это приводит к неравным условиям для семей с детьми, создавая ситуацию, когда рожать в одном регионе может быть выгоднее, чем в другом. Подчеркивается необходимость повышения рождаемости по всей России.Лидер эсеров подчеркнул, что данная инициатива направлена на достижение национальных целей по увеличению рождаемости и преодолению демографических проблем в России. По его оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов в размере около 30 миллиардов рублей, которые он считает оправданными в контексте демографических вызовов."По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива", - заключил Миронов.
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общество , сергей миронов, госдума, дума
Общество , Сергей Миронов, Госдума, Дума
09:50 07.03.2025
 
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" планируют внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы выступил лидер партии Сергей Миронов. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект будет представлен на рассмотрение Государственной Думы в пятницу.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет около 27 тысяч рублей.
Миронов отметил, что в некоторых регионах существуют собственные доплаты, в то время как в других регионах дополнительные выплаты отсутствуют. Это приводит к неравным условиям для семей с детьми, создавая ситуацию, когда рожать в одном регионе может быть выгоднее, чем в другом. Подчеркивается необходимость повышения рождаемости по всей России.
Лидер эсеров подчеркнул, что данная инициатива направлена на достижение национальных целей по увеличению рождаемости и преодолению демографических проблем в России. По его оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов в размере около 30 миллиардов рублей, которые он считает оправданными в контексте демографических вызовов.
"По всем опросам, главным препятствием к рождению детей являются именно финансовые трудности. В условиях демографического спада необходимо повышать господдержку семей. На это направлена наша инициатива", - заключил Миронов.
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