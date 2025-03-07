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Экс-министр финансов США предупредил об угрозе мировому господству доллару - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-министр финансов США предупредил об угрозе мировому господству доллару
Экс-министр финансов США предупредил об угрозе мировому господству доллару - 07.03.2025, ПРАЙМ
Экс-министр финансов США предупредил об угрозе мировому господству доллару
Нестабильные политические действия и риторика президента Дональда Трампа представляют собой самый большой риск для доминирующего положения доллара в мировой... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:46+0300
2025-03-07T12:00+0300
экономика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нестабильные политические действия и риторика президента Дональда Трампа представляют собой самый большой риск для доминирующего положения доллара в мировой экономике за последние полвека. Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в беседе с Bloomberg."Широкий подход, который мы применяем к остальному миру, представляет собой самую большую угрозу для роли доллара США как центральной валюты в мировой экономике за последние пять десятилетий", - отметил Саммерс в интервью Bloomberg Television.Саммерс указал на падение американских акций в начале этой недели как на иллюстрацию обеспокоенности инвесторов направлением американской политики. Он также раскритиковал возглавляемую Министерством энергетики США кампанию по сокращению государственных расходов, заявив, что такие меры, как сокращение штата налоговых инспекторов IRS, повредят усилиям по увеличению доходов.Он также отметил, что Трамп и его предвыборная кампания в прошлом году "определили несколько важных направлений, по которым можно улучшить экономику", например, сократить некоторые виды регулирования и решить проблемы, в которых США получали преимущества в торговле. Но "то, как мы к этому идем, кажется мне очень пугающим", резюмировал Саммерс.
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доллар
Экономика, доллар
11:46 07.03.2025 (обновлено: 12:00 07.03.2025)
 
Экс-министр финансов США предупредил об угрозе мировому господству доллару

Бывший министр финансов США Саммерс предупредил об угрозе мировому господству доллару

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Нестабильные политические действия и риторика президента Дональда Трампа представляют собой самый большой риск для доминирующего положения доллара в мировой экономике за последние полвека. Об этом заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс в беседе с Bloomberg.
"Широкий подход, который мы применяем к остальному миру, представляет собой самую большую угрозу для роли доллара США как центральной валюты в мировой экономике за последние пять десятилетий", - отметил Саммерс в интервью Bloomberg Television.
Саммерс указал на падение американских акций в начале этой недели как на иллюстрацию обеспокоенности инвесторов направлением американской политики. Он также раскритиковал возглавляемую Министерством энергетики США кампанию по сокращению государственных расходов, заявив, что такие меры, как сокращение штата налоговых инспекторов IRS, повредят усилиям по увеличению доходов.
Он также отметил, что Трамп и его предвыборная кампания в прошлом году "определили несколько важных направлений, по которым можно улучшить экономику", например, сократить некоторые виды регулирования и решить проблемы, в которых США получали преимущества в торговле. Но "то, как мы к этому идем, кажется мне очень пугающим", резюмировал Саммерс.
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