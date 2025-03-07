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Курс доллара снижается после выхода данных о росте уровня безработицы в США

Курс доллара снижается после выхода данных о росте уровня безработицы в США - 07.03.2025, ПРАЙМ

Курс доллара снижается после выхода данных о росте уровня безработицы в США

Стоимость доллара усилила снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в пятницу после публикации данных о неожиданном росте... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:01+0300

2025-03-07T17:01+0300

2025-03-07T17:01+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в пятницу после публикации данных о неожиданном росте уровня безработицы в США в феврале, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.56 мск курс евро к доллару растёт до 1,0862 доллара за евро с 1,0787 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускается до 147,32 иены с уровня прошлого закрытия в 148,04 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,5%, до 103,69 пункта. До выхода статистики американская валюта дешевела чуть меньшими темпами. Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с 4% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось сохранение показателя на уровне января. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее прогноза - на 151 тысячу. Неделю американская валюта готовится завершить также заметным снижением курса. С понедельника евро подорожало на 4% и готовится показать сильнейший с 2009 года недельный рост стоимости. Стоимость иены поднялась на 1,6%, в то время как индекс доллара упал на 3,3%.

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