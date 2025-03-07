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Эксперт рассказала, как мошенники обманывают людей в преддверии 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как мошенники обманывают людей в преддверии 8 марта
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают людей в преддверии 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают людей в преддверии 8 марта
Мошенники усиливают свою активность в преддверии Международного женского дня - в число самых распространенных схем вошли распродажи от имени фейковых аккаунтов... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T06:05+0300
2025-03-07T06:05+0300
общество
москва
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники усиливают свою активность в преддверии Международного женского дня - в число самых распространенных схем вошли распродажи от имени фейковых аккаунтов компаний в социальных сетях, а также "выигрыши" в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта, рассказала РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс. "Киберпреступники активно используют праздничное настроение и стремление порадовать близких, чтобы обмануть доверчивых пользователей. ... Мошенники создают фейковые аккаунты или группы в социальных сетях, предлагающие розыгрыши, конкурсы или эксклюзивные скидки к 8 марта. Для участия требуется выполнить определенные действия, например подписаться на множество страниц, репостнуть сообщение или перейти по сомнительной ссылке", - сказала Пробетс. "Выигранный приз", или денежный подарок, также не остается в стороне. Вам сообщают о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта. Для получения приза или выигрыша требуется внести "небольшую" сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности. На самом деле это развод. Не верьте в случайные выигрыши. Никогда не переводите деньги незнакомым людям, особенно если вас просят сделать это под давлением или в спешке", - добавила эксперт. В число самых распространенных схем мошенничества также вошли фишинговые рассылки с "выгодными предложениями", которые приходят на почту или в мессенджеры от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. В них якобы предлагают невероятные скидки, акции или бесплатные подарки к 8 марта, однако ссылка ведет на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала - здесь жертве необходимо ввести информацию о себе. Чаще всего таким образом выманиваются конфиденциальные данные, в том числе номера и пароли от банковских карт. Перед 8 марта в интернете также распространяются специально созданные сайты-клоны популярных интернет-магазинов, где предлагается широкий выбор товаров по заниженным ценам. После оплаты обманутый пользователь не получает свой товар. "Мошенники могут использовать deepfake-технологии или просто создать сообщение от имени ваших близких, просящих финансовой помощи под предлогом срочной необходимости или непредвиденных обстоятельств. Перезвоните своим близким напрямую, чтобы убедиться в подлинности сообщения. Не спешите переводить деньги, даже если сообщение кажется убедительным", - рассказала Пробетс. Эксперт посоветовала россиянам быть внимательным к адресам сайтов, незнакомым аккаунтам и группам в соцсетях и ссылкам из неизвестных источников. Следует проверять ресурсы на наличие защищенного соединения, а также внимательно изучать содержание - страницы с контактами, информацией о компании, отзывы о магазине. Также стоит настороженно относиться к чересчур выгодным предложениям.
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва
Общество , МОСКВА
06:05 07.03.2025
 
Эксперт рассказала, как мошенники обманывают людей в преддверии 8 марта

Эксперт Пробетс: мошенники используют распродажи от имени фейковых аккаунтов компаний

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники усиливают свою активность в преддверии Международного женского дня - в число самых распространенных схем вошли распродажи от имени фейковых аккаунтов компаний в социальных сетях, а также "выигрыши" в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта, рассказала РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс.
"Киберпреступники активно используют праздничное настроение и стремление порадовать близких, чтобы обмануть доверчивых пользователей. ... Мошенники создают фейковые аккаунты или группы в социальных сетях, предлагающие розыгрыши, конкурсы или эксклюзивные скидки к 8 марта. Для участия требуется выполнить определенные действия, например подписаться на множество страниц, репостнуть сообщение или перейти по сомнительной ссылке", - сказала Пробетс.
"Выигранный приз", или денежный подарок, также не остается в стороне. Вам сообщают о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта. Для получения приза или выигрыша требуется внести "небольшую" сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности. На самом деле это развод. Не верьте в случайные выигрыши. Никогда не переводите деньги незнакомым людям, особенно если вас просят сделать это под давлением или в спешке", - добавила эксперт.
В число самых распространенных схем мошенничества также вошли фишинговые рассылки с "выгодными предложениями", которые приходят на почту или в мессенджеры от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. В них якобы предлагают невероятные скидки, акции или бесплатные подарки к 8 марта, однако ссылка ведет на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала - здесь жертве необходимо ввести информацию о себе. Чаще всего таким образом выманиваются конфиденциальные данные, в том числе номера и пароли от банковских карт.
Перед 8 марта в интернете также распространяются специально созданные сайты-клоны популярных интернет-магазинов, где предлагается широкий выбор товаров по заниженным ценам. После оплаты обманутый пользователь не получает свой товар.
"Мошенники могут использовать deepfake-технологии или просто создать сообщение от имени ваших близких, просящих финансовой помощи под предлогом срочной необходимости или непредвиденных обстоятельств. Перезвоните своим близким напрямую, чтобы убедиться в подлинности сообщения. Не спешите переводить деньги, даже если сообщение кажется убедительным", - рассказала Пробетс.
Эксперт посоветовала россиянам быть внимательным к адресам сайтов, незнакомым аккаунтам и группам в соцсетях и ссылкам из неизвестных источников. Следует проверять ресурсы на наличие защищенного соединения, а также внимательно изучать содержание - страницы с контактами, информацией о компании, отзывы о магазине. Также стоит настороженно относиться к чересчур выгодным предложениям.
 
ОбществоМОСКВА
 
 
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