https://1prime.ru/20250307/eksperty-855553014.html

Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в 2025 году

Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в 2025 году - 07.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в 2025 году

Перспективы увеличения спроса на алмазы в мире выглядят туманными в 2025 году на фоне сохраняющейся низкой покупательной активности в крупных... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T04:16+0300

2025-03-07T04:16+0300

2025-03-07T04:16+0300

экономика

россия

индия

китай

сша

"бкс мир инвестиций"

алроса

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855553014.jpg?1741310202

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Перспективы увеличения спроса на алмазы в мире выглядят туманными в 2025 году на фоне сохраняющейся низкой покупательной активности в крупных странах-потребителях, в частности в Китае, и роста популярности искусственных бриллиантов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "В целом в мире он по-прежнему останется слабым вследствие низкой покупательной активности в Китае, Европе и США: об этом свидетельствует индекс IDEX (индекс цен на алмазы - ред.), застрявший на уровне 94 пунктов и упорно не желающий расти. Перспективы же усиления спроса на алмазы выглядят туманными и вряд ли в 2025 году мы увидим его устойчивый рост", - прокомментировал ситуацию со спросом на алмазы в текущем году независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев, отмечая, что в этом году спрос на природные камни будет находиться под давлением на фоне спада в Китае, а также роста популярности искусственных бриллиантов. "Наблюдается также смещение фокуса у более молодого поколения с товаров люкс на нематериальные товары для получения более ярких эмоций", - добавил он. Главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов полагает, что не окажут влияния на спрос на камни и праздничные традиции главного в мире органщика и растущего рынка - Индии. "Алмазы идут только как элементы к золотым украшениям, но в Индии... алмазы не добавляют общественной стоимости подарку жениха, поэтому трата на алмазы - это вещь не необходимая, а значит, росту спроса на алмазы значительной поддержки индуистские праздники не окажут... На фоне депрессии в отрасли это не поможет изменить нисходящий тренд", - сказал он. По его словам, в Индии на период праздников Дивали (обычно приходится на конец ноября) и Акшая Тритья (конец апреля) приходятся бракосочетания, когда требуются золотые украшения. Это создает повышенный спрос на желтый драгоценный металл, а на алмазах этот тренд может и не сказаться, следует из комментария Худалова. При этом Хазанов считает, что предстоящие в марте праздники в Индии могут привести даже к падению на 20% спроса на алмазы на мировом рынке. "Дело в том, что ключевым центром обработки драгоценных камней в этой стране является штат Гуджарат и на время праздников деятельность местных предприятий по огранке алмазов прекращается. После завершения праздников спрос восстановится", - заключил аналитик. Индия, будучи крупнейшим производителем бриллиантов, сама начинает потреблять все больше алмазной продукции и может выйти на второе место после США по потреблению изделий с бриллиантами к концу года, сказал в конце ноября прошлого года генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев, комментируя возможное восстановление спроса на алмазы в 2025 году.

индия

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, китай, сша, "бкс мир инвестиций", алроса