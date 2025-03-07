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Россия нарастила экспорт пиломатериалов - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия нарастила экспорт пиломатериалов
Россия нарастила экспорт пиломатериалов - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт пиломатериалов
Более 3,5 миллиона кубометров обработанных лесоматериалов было экспортировано из России с начала года, это на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:06+0300
2025-03-07T10:06+0300
экономика
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промышленность
рослесхоз
россия
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Более 3,5 миллиона кубометров обработанных лесоматериалов было экспортировано из России с начала года, это на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. "За два месяца 2025 года из России вывезено свыше 3,5 миллиона кубических метров обработанных лесоматериалов. За аналогичный период 2024 года было экспортировано 3,2 миллиона. Увеличение говорит о том, что в дружественных государствах растет спрос на лесоматериалы из России. С начала 2025 года экспорт вырос на 7,1%", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Россия экспортирует только обработанную древесину. По данным Рослесхоза, крупнейшими покупателями стали Китай, Турция, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ.
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бизнес, промышленность, рослесхоз, россия
Экономика, Бизнес, Промышленность, Рослесхоз, РОССИЯ
10:06 07.03.2025
 
Россия нарастила экспорт пиломатериалов

Рослесхоз: экспорт пиломатериалов из России вырос на 7,1% с начала года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкпиломатериалы
пиломатериалы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Более 3,5 миллиона кубометров обработанных лесоматериалов было экспортировано из России с начала года, это на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
"За два месяца 2025 года из России вывезено свыше 3,5 миллиона кубических метров обработанных лесоматериалов. За аналогичный период 2024 года было экспортировано 3,2 миллиона. Увеличение говорит о том, что в дружественных государствах растет спрос на лесоматериалы из России. С начала 2025 года экспорт вырос на 7,1%", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует только обработанную древесину. По данным Рослесхоза, крупнейшими покупателями стали Китай, Турция, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ.
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