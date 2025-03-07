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В Иране зафиксировали рекордный объем ненефтяного экспорта
В Иране зафиксировали рекордный объем ненефтяного экспорта - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Иране зафиксировали рекордный объем ненефтяного экспорта
Объем ненефтяного экспорта Ирана за последние 11 месяцев побил рекорд, установленный в позапрошлом году, и достиг 53 миллиардов долларов, заявил официальный... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:50+0300
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ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Объем ненефтяного экспорта Ирана за последние 11 месяцев побил рекорд, установленный в позапрошлом году, и достиг 53 миллиардов долларов, заявил официальный представитель комитета по расширению торговли министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Рухоллах Латифи. "Согласно таможенной статистике, объем торговли ненефтяными товарами за 11 месяцев (с конца марта 2024 до конца февраля 2025 – ред.) достиг 117 миллиардов долларов, при этом доля экспорта превысила 53 миллиардов долларов и, побив рекорд, стала наибольшим объемом экспорта за соответствующий период", – цитирует его слова агентство Mehr. По словам Латифи, объем ненефтяного экспорта Ирана за 11 месяцев 1403 года по иранскому летоисчислению (2024-2025 гг.) превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,5 миллиарда долларов и на 4,5 миллиарда долларов - показатель за 11 месяцев позапрошлого, 1401 года (2022-2023), когда был зафиксирован максимальный объем ненефтяного экспорта в торгово-экономическом балансе страны. Латифи в середине февраля заявлял, что доля ненефтяных товаров в структуре экспорта Ирана за 10 месяцев 1403 года составила 59,2% по объему и 62,4% по стоимости. В конце февраля президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран должен диверсифицировать экономику и сократить экспорт нефти, указав, что доверие народа к промышленникам и предпринимателям решит все проблемы страны.
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мировая экономика, иран, масуд пезешкиан, тегеран
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Тегеран
В Иране зафиксировали рекордный объем ненефтяного экспорта
Латифи: объем ненефтяного экспорта Ирана достиг рекордных $53 миллиардов
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Объем ненефтяного экспорта Ирана за последние 11 месяцев побил рекорд, установленный в позапрошлом году, и достиг 53 миллиардов долларов, заявил официальный представитель комитета по расширению торговли министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Рухоллах Латифи.
"Согласно таможенной статистике, объем торговли ненефтяными товарами за 11 месяцев (с конца марта 2024 до конца февраля 2025 – ред.) достиг 117 миллиардов долларов, при этом доля экспорта превысила 53 миллиардов долларов и, побив рекорд, стала наибольшим объемом экспорта за соответствующий период", – цитирует его слова агентство Mehr.
По словам Латифи, объем ненефтяного экспорта Ирана за 11 месяцев 1403 года по иранскому летоисчислению (2024-2025 гг.) превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,5 миллиарда долларов и на 4,5 миллиарда долларов - показатель за 11 месяцев позапрошлого, 1401 года (2022-2023), когда был зафиксирован максимальный объем ненефтяного экспорта в торгово-экономическом балансе страны.
Латифи в середине февраля заявлял, что доля ненефтяных товаров в структуре экспорта Ирана за 10 месяцев 1403 года составила 59,2% по объему и 62,4% по стоимости.
В конце февраля президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран должен диверсифицировать экономику и сократить экспорт нефти, указав, что доверие народа к промышленникам и предпринимателям решит все проблемы страны.
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