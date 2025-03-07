https://1prime.ru/20250307/energetika-855574520.html
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике - 07.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике
В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:47+0300
2025-03-07T16:47+0300
2025-03-07T16:47+0300
политика
россия
сербия
белград
москва
владимир путин
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/46/835614663_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_c431cc97058eb273db456609e28b9342.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на энергетическую сферу, сообщает пресс-служба Кремля."Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.Согласно пресс-службе, во время телефонного разговора Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии и выразил поддержку действиям легитимно избранных властей.Также Путин поздравил Вучича с недавним юбилеем и лидеры двух стран также договорились о продолжении контактов на разных уровнях,
https://1prime.ru/20250307/vuchich-855574265.html
сербия
белград
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/46/835614663_9:0:1560:1163_1920x0_80_0_0_0674f09d16442a4b8785f39912717558.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, белград, москва, владимир путин, александр вучич
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Вучич
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике
Кремль: Путин и Вучич рассмотрели ряд актуальных вопросов, прежде всего в энергетике
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на энергетическую сферу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-службе, во время телефонного разговора Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии и выразил поддержку действиям легитимно избранных властей.
Также Путин поздравил Вучича с недавним юбилеем и лидеры двух стран также договорились о продолжении контактов на разных уровнях,
Вучич подтвердил, что приедет в Москву на Парад Победы