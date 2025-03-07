Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/energetika-855574520.html
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике - 07.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике
В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:47+0300
2025-03-07T16:47+0300
политика
россия
сербия
белград
москва
владимир путин
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/46/835614663_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_c431cc97058eb273db456609e28b9342.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на энергетическую сферу, сообщает пресс-служба Кремля."Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.Согласно пресс-службе, во время телефонного разговора Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии и выразил поддержку действиям легитимно избранных властей.Также Путин поздравил Вучича с недавним юбилеем и лидеры двух стран также договорились о продолжении контактов на разных уровнях,
https://1prime.ru/20250307/vuchich-855574265.html
сербия
белград
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/46/835614663_9:0:1560:1163_1920x0_80_0_0_0674f09d16442a4b8785f39912717558.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, белград, москва, владимир путин, александр вучич
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Вучич
16:47 07.03.2025
 
Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике

Кремль: Путин и Вучич рассмотрели ряд актуальных вопросов, прежде всего в энергетике

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВучич и Путин
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на энергетическую сферу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-службе, во время телефонного разговора Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии и выразил поддержку действиям легитимно избранных властей.
Также Путин поздравил Вучича с недавним юбилеем и лидеры двух стран также договорились о продолжении контактов на разных уровнях,
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Вучич подтвердил, что приедет в Москву на Парад Победы
16:40
 
ПолитикаРОССИЯСЕРБИЯБЕЛГРАДМОСКВАВладимир ПутинАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала