https://1prime.ru/20250307/energetika-855574520.html

Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике

Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике - 07.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Вучич обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике

В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:47+0300

2025-03-07T16:47+0300

2025-03-07T16:47+0300

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, детально обсудили актуальные вопросы сотрудничества с акцентом на энергетическую сферу, сообщает пресс-служба Кремля."Предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.Согласно пресс-службе, во время телефонного разговора Владимир Путин подчеркнул неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии и выразил поддержку действиям легитимно избранных властей.Также Путин поздравил Вучича с недавним юбилеем и лидеры двух стран также договорились о продолжении контактов на разных уровнях,

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россия, сербия, белград, москва, владимир путин, александр вучич