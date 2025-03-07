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"Всё ради власти". В ГД связали конфликт на Украине и амбиции политиков ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
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"Всё ради власти". В ГД связали конфликт на Украине и амбиции политиков ЕС
"Всё ради власти". В ГД связали конфликт на Украине и амбиции политиков ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Всё ради власти". В ГД связали конфликт на Украине и амбиции политиков ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:43+0300
2025-03-07T08:43+0300
политика
вячеслав володин
кир стармер
владимир зеленский
госдума
ес
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франция
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержания личной власти, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза", - написал Володин в своем Telegram-канале.Володин также упомянул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что её планы по перевооружению Европы и милитаризации продиктованы желанием сохранить власть, а не заботой о последствиях таких действий.Председатель Госдумы подчеркнул, что Европейский союз переживает период неопределенности и выбора. По его мнению, будущее покажет, сможет ли Европа принять решения, основанные на интересах граждан, а не на личных амбициях политиков.Также он отметил, что в случае сохранения власти республиканцами в США, нынешние европейские лидеры не смогут быть надежными партнерами из-за существенных разногласий по ключевым вопросам."Мрачные перспективы для европейских политиков связаны и с другими факторами: на выборах, в том числе в Европарламент, стали побеждать правые и консерваторы. И это будет происходить в будущем чаще и везде в силу новой сложившейся политической конструкции, которая их усилила", - считает Володин. Он также обратил внимание на затяжной экономический кризис в Европе, отметив, что в 2024 году ВВП еврозоны вырос всего на 0,7%.В заключение председатель Госдумы подчеркнул, что экономика Германии находится в рецессии, а экономическое положение Австрии и Италии также оставляет желать лучшего. Кроме того, он отметил снижение объемов промышленного производства во Франции.
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вячеслав володин, кир стармер, владимир зеленский, госдума, ес, европа, франция, украина
Политика, Вячеслав Володин, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Госдума, ЕС, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
08:43 07.03.2025
 
"Всё ради власти". В ГД связали конфликт на Украине и амбиции политиков ЕС

Володин: Макрону, Стармеру и Зеленскому нужна война на Украине для сохранения власти

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в продолжении конфликта на Украине для удержания личной власти, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин также упомянул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что её планы по перевооружению Европы и милитаризации продиктованы желанием сохранить власть, а не заботой о последствиях таких действий.
Председатель Госдумы подчеркнул, что Европейский союз переживает период неопределенности и выбора. По его мнению, будущее покажет, сможет ли Европа принять решения, основанные на интересах граждан, а не на личных амбициях политиков.
Также он отметил, что в случае сохранения власти республиканцами в США, нынешние европейские лидеры не смогут быть надежными партнерами из-за существенных разногласий по ключевым вопросам.
"Мрачные перспективы для европейских политиков связаны и с другими факторами: на выборах, в том числе в Европарламент, стали побеждать правые и консерваторы. И это будет происходить в будущем чаще и везде в силу новой сложившейся политической конструкции, которая их усилила", - считает Володин.
Он также обратил внимание на затяжной экономический кризис в Европе, отметив, что в 2024 году ВВП еврозоны вырос всего на 0,7%.
В заключение председатель Госдумы подчеркнул, что экономика Германии находится в рецессии, а экономическое положение Австрии и Италии также оставляет желать лучшего. Кроме того, он отметил снижение объемов промышленного производства во Франции.
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ПолитикаВячеслав ВолодинКир СтармерВладимир ЗеленскийГосдумаЕСЕВРОПАФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
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