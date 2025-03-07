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Евро дорожает к доллару после публикации статистики по еврозоне - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару после публикации статистики по еврозоне
Евро дорожает к доллару после публикации статистики по еврозоне - 07.03.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после публикации статистики по еврозоне
Курс евро к доллару в пятницу днем поднимается после публикации статистики по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:35+0300
2025-03-07T13:35+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем поднимается после публикации статистики по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару рос до 1,0864 доллара за евро с 1,0787 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене опускался до 147,39 иены с уровня прошлого закрытия в 148,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 103,62 пункта. Ранее в пятницу статагентство Евростат улучшило оценку по росту ВВП еврозоны в четвертом квартале 2024 года до 1,2% в годовом выражении с 0,9%, которые предполагала вторая, промежуточная оценка. В квартальном выражении, по третьей оценке, рост оценивается в 0,2% после второй оценки увеличения на 0,1%. За весь прошлый год ВВП еврозоны поднялся на 0,9%. Кроме того, рынки ожидают публикации статистики из США по рынку труда позднее в пятницу. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
13:35 07.03.2025
 
Евро дорожает к доллару после публикации статистики по еврозоне

Курс евро к доллару в пятницу растет после публикации статистики по еврозоне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем поднимается после публикации статистики по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару рос до 1,0864 доллара за евро с 1,0787 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене опускался до 147,39 иены с уровня прошлого закрытия в 148,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 103,62 пункта.
Ранее в пятницу статагентство Евростат улучшило оценку по росту ВВП еврозоны в четвертом квартале 2024 года до 1,2% в годовом выражении с 0,9%, которые предполагала вторая, промежуточная оценка. В квартальном выражении, по третьей оценке, рост оценивается в 0,2% после второй оценки увеличения на 0,1%. За весь прошлый год ВВП еврозоны поднялся на 0,9%.
Кроме того, рынки ожидают публикации статистики из США по рынку труда позднее в пятницу. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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