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"Как карточный домик". В Совфеде назвали условие разрушения Евросоюза

"Как карточный домик". В Совфеде назвали условие разрушения Евросоюза - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Как карточный домик". В Совфеде назвали условие разрушения Евросоюза

Евросоюз начнёт рушиться, если будет принято решение об отстранении каких-либо стран от принятия решений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:58+0300

2025-03-07T13:58+0300

2025-03-07T13:58+0300

политика

россия

ес

константин косачев

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Евросоюз начнёт рушиться, если будет принято решение об отстранении каких-либо стран от принятия решений, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Возможны решения евробюрократии, которые будут обходить правило консенсуса, которые будут оставлять ту же самую Венгрию, ту же самую Словакию, может быть, какие-то другие страны вне процессов принятий решений. Не сомневаюсь, что это будет сделано, но в этом случае это уже не будет Европейским союзом - той демократической организацией, в которую вступала та же самая Венгрия, та же самая Словакия в своё время, полагая, что их вес будет столь же значимым, как и у любого другого государства-члена ЕС. Как только выяснится, что в ЕС есть первая скамейка, есть вторая, есть скамейка запасных, Евросоюз, конечно же, начнёт тут же сыпаться, как карточный домик", - сказал Косачев в эфире "России-24". Парламентарий также отметил, что сейчас европейцы в панике пытаются компенсировать "выпадающую долю американского взноса на обеспечение военной безопасности Европы". "И когда эти страны Европы начнут понимать, что деньги придётся брать из бюджетов на здравоохранение, на пенсии, на строительство дорог, на прочие важные для людей расходы, бунтовщиков по образцу Виктора Орбана... в Европейском союзе будет гораздо больше, причем кратно", - констатировал политик.

https://1prime.ru/20250228/nato-855343458.html

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россия, ес, константин косачев