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На экстренном саммите Евросоюза проигнорировали Украину, сообщила Politico

На экстренном саммите Евросоюза проигнорировали Украину, сообщила Politico - 07.03.2025, ПРАЙМ

На экстренном саммите Евросоюза проигнорировали Украину, сообщила Politico

Вопрос Украины на экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе занял всего 15 минут, тогда как основное внимание лидеров было сосредоточено на европейской... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:17+0300

2025-03-07T18:17+0300

2025-03-07T18:17+0300

политика

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Вопрос Украины на экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе занял всего 15 минут, тогда как основное внимание лидеров было сосредоточено на европейской безопасности и финансировании обороны, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата ЕС. "Обсуждение Украины было завершено за 15 минут. Это сказало само за себя", — приводит издание слова источника. По данным Politico, главной темой саммита стали опасения по поводу возможного изменения роли США в архитектуре европейской безопасности. В течение 10 часов лидеры ЕС спорили о финансировании программы военного усиления на сумму 800 млрд евро и о том, следует ли отдавать приоритет закупкам вооружений у европейских или внешних производителей. При этом поддержка Украины на поле боя и в дипломатических переговорах "отошла на второй план", что, по мнению издания, ясно демонстрирует, какие вопросы стали приоритетными для Брюсселя. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников 17 февраля сообщил, что Трамп может принять решение о выводе американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, которые, как он отметил, могут привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев "союзником, на которого можно положиться". Телеканал NBC со ссылкой на американских госслужащих 20 февраля привел слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в частном порядке заявил украинским чиновникам, что Штаты рассматривают возможность вывода большой части американских сил из Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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