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Евростат оценил ВВП еврозоны в четвертом квартале

Евростат оценил ВВП еврозоны в четвертом квартале - 07.03.2025, ПРАЙМ

Евростат оценил ВВП еврозоны в четвертом квартале

ВВП стран еврозоны в четвертом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,2%, сообщило европейское... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:12+0300

2025-03-07T13:12+0300

2025-03-07T13:24+0300

экономика

евростат

мировая экономика

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в четвертом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Вторая, промежуточная оценка предполагала рост на 0,9% в годовом выражении и на 0,1% - в квартальном. В третьем квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1%, в квартальном - 0,4%.Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в четвертом квартале, по третьей оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, в квартальном - на 0,4%. Вторая оценка предполагала рост на 1,1% и 0,2% соответственно. Кварталом ранее годовой показатель в ЕС вырос на 1,1%, квартальный – на 0,4%.В целом за 2024 год ВВП увеличился на 0,9% в еврозоне и на 1% в ЕС после увеличения на 0,4% как в еврозоне, так и в ЕС в 2023 году, говорится в релизе.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики в четвертом квартале наблюдался в Ирландии (+3,6%), Дании (+1,6%) и Португалии (+1,5%). Снижение при этом было зафиксировано на Мальте (-0,7%), в Австрии (-0,4%), Финляндии (-0,2%), Германии (-0,2%) и Франции (-0,1%).

https://1prime.ru/20250106/evrostat-854040110.html

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евростат, мировая экономика