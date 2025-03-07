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ФАО повысила прогноз производства пшеницы

ФАО повысила прогноз производства пшеницы - 07.03.2025, ПРАЙМ

ФАО повысила прогноз производства пшеницы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) увеличила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 792,2 миллиона тонн с... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:08+0300

2025-03-07T17:08+0300

2025-03-07T17:08+0300

экономика

сельское хозяйство

фао

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) увеличила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов - до 792,2 миллиона тонн с ожидавшихся в феврале 788,6 миллиона тонн, следует из пресс-релиза организации. Прогноз по предложению на сезон был также улучшен - до 1,11 миллиарда тонн с 1,106 миллиарда. Ожидания по потреблению пшеницы были несколько уменьшены - до 796,8 миллиона тонн с 797,2 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 312,8 миллиона тонн, в то время как ранее ожидалось 308,4 миллиона. ФАО также повысила общие ожидания по производству зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,8418 миллиарда тонн против февральского прогноза в 2,8407 миллиарда. Прогноз предложения был повышен до 3,7275 миллиарда тонн с 3,7266 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,8671 миллиарда тонн, а не 2,8689 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 869,3 миллиона тонн против ожидавшихся ранее 866,6 миллиона. "Мировой объем производства зерновых на 2024 год был незначительно пересмотрен в сторону повышения в этом месяце и составил 2842 миллиона тонн, сократив разрыв с объемом производства 2023 года, который все еще превышает уровень 2024 года более чем на 14,4 миллиона тонн", - указывает организация. Прогноз по производству риса в сезон 2024-2025 годов был улучшен до 543 миллионов тонн с 539,4 миллиона ранее. Ожидания по предложению также были слегка повышены - до 742,8 миллиона тонн с февральского прогноза в 739,4 миллиона, потребления - до 538,9 миллиона тонн с 537,2 миллиона. Прогнозы запасов риса на конец периода были повышены до 206 миллионов тонн с 204 миллионов, ожидавшихся в феврале.

https://1prime.ru/20250303/pshenitsa-855422951.html

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сельское хозяйство, фао