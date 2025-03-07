https://1prime.ru/20250307/foto-855560499.html

В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским

В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским - 07.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет порекомендовал западным политикам начинать "чистить" страницы в соцсетях и... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T10:46+0300

2025-03-07T10:46+0300

2025-03-07T10:46+0300

политика

госдума

владимир зеленский

фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет порекомендовал западным политикам начинать "чистить" страницы в соцсетях и удалять совместные фотографии с Владимиром Зеленским. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что различные мировые деятели, ранее фотографировавшиеся с Владимиром Зеленским, теперь пытаются избавиться от этого "фотокомпромата". "Зеленский становится токсичен для Запада. И в скором времени может статься так, что дружба с ним на публику может стоить многим политической карьеры. Поэтому западным политикам стоило бы призадуматься и уже сейчас начать чистить свои истории в соцсетях с фотографиями и хвалебными речами украинскому диктатору, чтобы в будущем еще больше не запятнать свою репутацию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, как бы Зеленский ни пытался сохранить благосклонность стран Европы и США, многим уже становится понятна его "преступная и лицемерная суть".

https://1prime.ru/20250307/zelenskiy-855558193.html

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госдума, владимир зеленский, фото