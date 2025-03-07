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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США

Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США - 07.03.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:00+0300

2025-03-07T15:00+0300

2025-03-07T15:00+0300

экономика

рынки

сша

джером пауэлл

nasdaq composite

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,2%, до 42 701 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,5%, до 20 188,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 5 765,25 пункта. В пятницу вечером планируется речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которой инвесторы надеются услышать дополнительные сведения относительно денежно-кредитного направления регулятора, а также текущего положения экономики в стране. Также будут опубликованы данные по безработице в США. Аналитики ожидают, что уровень безработицы в стране в феврале остался на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе. Показатели по рынку труда также учитываются Федеральной резервной системой США при формировании дальнейшего направления монетарной политики.

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рынки, сша, джером пауэлл, nasdaq composite