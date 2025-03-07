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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США - 07.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:00+0300
2025-03-07T15:00+0300
экономика
рынки
сша
джером пауэлл
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,2%, до 42 701 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,5%, до 20 188,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,33%, до 5 765,25 пункта. В пятницу вечером планируется речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которой инвесторы надеются услышать дополнительные сведения относительно денежно-кредитного направления регулятора, а также текущего положения экономики в стране. Также будут опубликованы данные по безработице в США. Аналитики ожидают, что уровень безработицы в стране в феврале остался на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе. Показатели по рынку труда также учитываются Федеральной резервной системой США при формировании дальнейшего направления монетарной политики.
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рынки, сша, джером пауэлл, nasdaq composite
Экономика, Рынки, США, Джером Пауэлл, Nasdaq Composite
15:00 07.03.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа.
Нью-Йоркская фондовая биржа. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,2%, до 42 701 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,5%, до 20 188,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 5 765,25 пункта.
В пятницу вечером планируется речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которой инвесторы надеются услышать дополнительные сведения относительно денежно-кредитного направления регулятора, а также текущего положения экономики в стране.
Также будут опубликованы данные по безработице в США. Аналитики ожидают, что уровень безработицы в стране в феврале остался на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе. Показатели по рынку труда также учитываются Федеральной резервной системой США при формировании дальнейшего направления монетарной политики.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на опасениях вокруг торговой политики США
Вчера, 14:28
 
ЭкономикаРынкиСШАДжером ПауэллNasdaq Composite
 
 
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