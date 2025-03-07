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Биржевые цены на газ в Европе растут - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе растут
Биржевые цены на газ в Европе растут - 07.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут
Биржевые цены на газ в Европе после четырех дней снижения по итогам торговой сессии в пятницу могут вернуться к небольшому росту – в последние часы прибавляли... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:17+0300
2025-03-07T16:17+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после четырех дней снижения по итогам торговой сессии в пятницу могут вернуться к небольшому росту – в последние часы прибавляли до 7%, а в последние минуты – примерно 3%, до 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 420,8 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.54 мск их стоимость составляет 440,5 доллара (+3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, ICE
16:17 07.03.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе растут

Биржевые цены на газ в Европе растут на 3%

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после четырех дней снижения по итогам торговой сессии в пятницу могут вернуться к небольшому росту – в последние часы прибавляли до 7%, а в последние минуты – примерно 3%, до 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 420,8 доллара (–1,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.54 мск их стоимость составляет 440,5 доллара (+3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,3 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
В Европе рухнули цены на газ
Вчера, 20:31
 
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