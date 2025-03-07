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В Европе подорожал газ
В Европе подорожал газ - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Европе подорожал газ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 2% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 07.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 2% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 420,8 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 408,4 доллара (-4,4%), ценовой максимум – 465,7 доллара (+9%). Последние фьючерсы торговались по 435,1 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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ice, европа, газ, цены
Экономика, ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 2% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 420,8 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 408,4 доллара (-4,4%), ценовой максимум – 465,7 доллара (+9%). Последние фьючерсы торговались по 435,1 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,3 доллара за тысячу кубометров.
В Европе рухнули цены на газ
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.