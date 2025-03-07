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Экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его "дочки" 150 миллиардов рублей - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его "дочки" 150 миллиардов рублей
Экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его "дочки" 150 миллиардов рублей - 07.03.2025, ПРАЙМ
Экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его "дочки" 150 миллиардов рублей
Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:48+0300
2025-03-07T15:48+0300
россия
газпром
финансы
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента "Газпрома" Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей, следует из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости. Как следует из документа, иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Кирилл Селезнев, гражданин Литвы и имеющий ВНЖ Испании Алексей Митюшов, Юлия Симакова, ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит-строительные решения". Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром нефтехим Салават" и ООО "УК "Меркури кэпитал траст". "Митюшов А.А. и Селезнев К.Г. вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России… Названный противоправный результат стал возможен в силу занятия Митюшовым и Селезневым высоких должностей и использования ими своего служебного положения в ПАО "Газпром", - поясняется в иске. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. Как следует из иска, в 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават". А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний. "В целях сокрытия незаконно нажитого имущества Митюшов и Селезнев внесли его в качестве вкладов в закрытые паевые инвестиционные фонды – "Наше наследие", "Универсальные инвестиции", "Азимут", "Альянс-М", "Квант", "ФинПанорамаКлаб", "Скайфолл", находящиеся под управлением ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст", - отмечается в иске. В итоге Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства 100 процентов акций указанных предприятий и дочерних компаний, наложить на их движимое и недвижимое имущество арест в качестве обеспечительных мер. Как накануне сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск принят к производству, назначено предварительное заседание.
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россия, газпром, финансы
РОССИЯ, Газпром, Финансы
15:48 07.03.2025
 
Экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его "дочки" 150 миллиардов рублей

ГП: экс-менеджеры "Газпрома" вывели из его "дочки" 150 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием обратить в доход государства 100% акций предприятий, контролируемых экс-начальником департамента "Газпрома" Кириллом Селезневым и бывшим топ-менеджером "Газпрома" Алексеем Митюшовым, которые, по данным ведомства, вывели в свою пользу порядка 150 миллиардов рублей, следует из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как следует из документа, иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по нему выступают Кирилл Селезнев, гражданин Литвы и имеющий ВНЖ Испании Алексей Митюшов, Юлия Симакова, ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия" и АО "Бонолит-строительные решения".
Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром нефтехим Салават" и ООО "УК "Меркури кэпитал траст".
"Митюшов А.А. и Селезнев К.Г. вывели в свою пользу из ООО "Газпром нефтехим Салават" не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк "Финсервис" направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России… Названный противоправный результат стал возможен в силу занятия Митюшовым и Селезневым высоких должностей и использования ими своего служебного положения в ПАО "Газпром", - поясняется в иске.
Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства.
Как следует из иска, в 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО "Газпром нефтехим Салават". Среди них – АО "Салаватнефтехимремстрой", АО "Салаватнефтемаш", ООО "Нефтехимремстрой", ООО "Техцентр", ООО "Ремонтно-механический завод", ООО "Салаватский катализаторный завод", ОАО "Подземнефтегаз" и ООО "РемЭнергоМонтаж". После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с "Газпром нефтехим Салават".
А среди высокорентабельных предприятий, которые Митюшов и Селезнев приобрели, оказались, в частности, ООО "М Индустрия", ООО "Ферроцинк", ООО "Корпоративный центр" и ряд дочерних компаний.
"В целях сокрытия незаконно нажитого имущества Митюшов и Селезнев внесли его в качестве вкладов в закрытые паевые инвестиционные фонды – "Наше наследие", "Универсальные инвестиции", "Азимут", "Альянс-М", "Квант", "ФинПанорамаКлаб", "Скайфолл", находящиеся под управлением ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст", - отмечается в иске.
В итоге Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства 100 процентов акций указанных предприятий и дочерних компаний, наложить на их движимое и недвижимое имущество арест в качестве обеспечительных мер.
Как накануне сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, иск принят к производству, назначено предварительное заседание.
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