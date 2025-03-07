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Врио главы Новгородской области представят 7 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Врио главы Новгородской области представят 7 марта
Врио главы Новгородской области представят 7 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
Врио главы Новгородской области представят 7 марта
Александра Дронова представят в качестве врио губернатора Новгородской области 7 марта, сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T00:36+0300
2025-03-07T00:36+0300
общество
экономика
новгородская область
рф
северная осетия
владимир путин
ранхигс
госдума
росавтодор
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мар - ПРАЙМ. Александра Дронова представят в качестве врио губернатора Новгородской области 7 марта, сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков. Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Дронова, который после отставки Андрея Никитина в феврале этого года исполнял обязанности главы региона, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте правовых актов. "Седьмого марта в Великом Новгороде пройдет официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Александра Дронова", - сообщил Шестаков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в мероприятии примут участие представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти, сенаторы РФ, депутаты Госдумы, облдумы и дум муниципалитетов, участники специальной военной операции, а также почетные жители Новгородской области, руководители предприятий и общественники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, официальное представление Дронова состоится в пятницу в 11.00 в большом зале правительства региона. Как сообщается на сайте правительства региона, Дронову 45 лет, он родился в Моздоке в Северной Осетии. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт и РАНХиГС. Работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства". В Новгородскую область пришел в 2017 году после прихода в регион Андрея Никитина. Дронов был назначен вице-губернатором, в 2018 году также стал заместителем председателя правительства региона. С января 2020 года являлся первым заместителем губернатора региона. Дронов – выпускник "школы губернаторов" РАНХиГС.
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общество , новгородская область, рф, северная осетия, владимир путин, ранхигс, госдума, росавтодор
Общество , Экономика, Новгородская область, РФ, Северная Осетия, Владимир Путин, РАНХиГС, Госдума, Росавтодор
00:36 07.03.2025
 
Врио главы Новгородской области представят 7 марта

Врио губернатора Новгородской области Дронова представят 7 марта

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мар - ПРАЙМ. Александра Дронова представят в качестве врио губернатора Новгородской области 7 марта, сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.
Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Новгородской области Дронова, который после отставки Андрея Никитина в феврале этого года исполнял обязанности главы региона, соответствующий указ был опубликован в среду на сайте правовых актов.
"Седьмого марта в Великом Новгороде пройдет официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Александра Дронова", - сообщил Шестаков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в мероприятии примут участие представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти, сенаторы РФ, депутаты Госдумы, облдумы и дум муниципалитетов, участники специальной военной операции, а также почетные жители Новгородской области, руководители предприятий и общественники.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора, официальное представление Дронова состоится в пятницу в 11.00 в большом зале правительства региона.
Как сообщается на сайте правительства региона, Дронову 45 лет, он родился в Моздоке в Северной Осетии. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт и РАНХиГС.
Работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства".
В Новгородскую область пришел в 2017 году после прихода в регион Андрея Никитина. Дронов был назначен вице-губернатором, в 2018 году также стал заместителем председателя правительства региона. С января 2020 года являлся первым заместителем губернатора региона. Дронов – выпускник "школы губернаторов" РАНХиГС.
 
ЭкономикаОбществоНовгородская областьРФСеверная ОсетияВладимир ПутинРАНХиГСГосдумаРосавтодор
 
 
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