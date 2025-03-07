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Гондурас надеется развивать позитивные отношения с РФ, заявил МИД страны
Гондурас надеется развивать позитивные отношения с РФ, заявил МИД страны - 07.03.2025, ПРАЙМ
Гондурас надеется развивать позитивные отношения с РФ, заявил МИД страны
Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:17+0300
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МОНТЕВИДЕО, 7 мар - ПРАЙМ. Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Энрике Рейна. "Нашим дипломатическим отношениям уже почти 35 лет, это позитивные отношения ... Мы заинтересованы в торговле, культуре, научном сотрудничестве и открытости наших стран", - сказал Рейна агентству. По словам министра, Тегусигальпа рассчитывает развивать эти отношения не только в двустороннем диалоге, но и в многосторонней системе. "Мы активно стремимся увеличить число стипендий для студентов университетов. Важен вопрос о том, как нам расширить коммерческое сотрудничество. Россия — важный рынок. Мы ищем новые рынки сбыта для нашей продукции. Есть еще вопрос энергетики и транспорта, где сотрудничество с Россией также могло бы быть интересным", - добавил Рейна.
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россия, гондурас
Политика, РОССИЯ, ГОНДУРАС
Гондурас надеется развивать позитивные отношения с РФ, заявил МИД страны
Рейна: Гондурас надеется развивать позитивные отношения с Россией
МОНТЕВИДЕО, 7 мар - ПРАЙМ. Гондурас почти 35 лет поддерживает позитивные отношения с РФ и заинтересован в торговле и научном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Энрике Рейна.
"Нашим дипломатическим отношениям уже почти 35 лет, это позитивные отношения ... Мы заинтересованы в торговле, культуре, научном сотрудничестве и открытости наших стран", - сказал Рейна агентству.
По словам министра, Тегусигальпа рассчитывает развивать эти отношения не только в двустороннем диалоге, но и в многосторонней системе.
"Мы активно стремимся увеличить число стипендий для студентов университетов. Важен вопрос о том, как нам расширить коммерческое сотрудничество. Россия — важный рынок. Мы ищем новые рынки сбыта для нашей продукции. Есть еще вопрос энергетики и транспорта, где сотрудничество с Россией также могло бы быть интересным", - добавил Рейна.
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