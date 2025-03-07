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Госдеп приказал приостановить большую часть помощи для ЮАР
Госдеп приказал приостановить большую часть помощи для ЮАР - 07.03.2025, ПРАЙМ
Госдеп приказал приостановить большую часть помощи для ЮАР
Госдепартамент США распорядился немедленно приостановить большую часть помощи для ЮАР, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренную депешу. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T01:15+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Госдепартамент США распорядился немедленно приостановить большую часть помощи для ЮАР, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренную депешу.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР.
"Государственный департамент распорядился немедленно приостановить большую часть иностранной помощи США ЮАР", - пишет издание.
Отмечается, что принятое решение предписывает всем подразделениям госдепа немедленно приостановить выплаты помощи за минимальными исключениями.
В постановлении упоминается "несправедливая расовая дискриминация" в отношении потомков голландских колонизаторов, которые внедрили сегрегационный режим, лишавший чернокожее большинство основных прав до 1994 года.
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Мировая экономика, Экономика, ЮАР, США, МОСКВА, Дональд Трамп
Госдеп приказал приостановить большую часть помощи для ЮАР
Guardian: госдеп приказал немедленно приостановить большую часть помощи для ЮАР
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Госдепартамент США распорядился немедленно приостановить большую часть помощи для ЮАР, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренную депешу.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР.
"Государственный департамент распорядился немедленно приостановить большую часть иностранной помощи США ЮАР", - пишет издание.
Отмечается, что принятое решение предписывает всем подразделениям госдепа немедленно приостановить выплаты помощи за минимальными исключениями.
В постановлении упоминается "несправедливая расовая дискриминация" в отношении потомков голландских колонизаторов, которые внедрили сегрегационный режим, лишавший чернокожее большинство основных прав до 1994 года.