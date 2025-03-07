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В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными
В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными
Повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста, это является задачей взрослых людей, | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T00:42+0300
2025-03-07T00:42+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста, это является задачей взрослых людей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР). "Очень важно, чтобы культура обращения с животными была повсеместной, и прививать ее нужно с детства. А это - задача взрослых. У детей, с раннего возраста, животные должны ассоциироваться с другом, защитником, помощником. И мы, взрослые, должны помочь детям освоить и принять культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них. Взрослые должны разъяснять детям, как заботиться о животных, а что делать нельзя", - сказала Кулиева. Парламентарий отметила, что нельзя бросать животных и делать их безнадзорными. По ее мнению, именно безнадзорность и бесконтрольность являются причиной хаоса, последствия которого непредсказуемы. Кулиева добавила, что в настоящее время бездомные животные стали источником повышенной опасности, агрессия которых в отношении беззащитных женщин, мужчин и детей приводит к ужасающим последствиям и трагедиям. По ее словам, основным виновником этих трагедий является сам человек, безответственные хозяева, которые отпускают собак на самовыгул, выбрасывают своих животных на улицу. "Прививать правильное отношение к животным никогда не поздно. Главное показать детям, что завести животное - это ответственное дело. Нужно сделать все возможное, чтобы они жили в доброй атмосфере", - заключила она. Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной ранее внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.
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общество , здоровье, москва, рф, госдума, лдпр
Общество , Здоровье, Экономика, МОСКВА, РФ, Госдума, ЛДПР
00:42 07.03.2025
 
В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными

Депутат Кулиева: культуру обращения с животными нужно прививать детям с раннего возраста

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста, это является задачей взрослых людей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).
"Очень важно, чтобы культура обращения с животными была повсеместной, и прививать ее нужно с детства. А это - задача взрослых. У детей, с раннего возраста, животные должны ассоциироваться с другом, защитником, помощником. И мы, взрослые, должны помочь детям освоить и принять культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них. Взрослые должны разъяснять детям, как заботиться о животных, а что делать нельзя", - сказала Кулиева.
Парламентарий отметила, что нельзя бросать животных и делать их безнадзорными. По ее мнению, именно безнадзорность и бесконтрольность являются причиной хаоса, последствия которого непредсказуемы.
Кулиева добавила, что в настоящее время бездомные животные стали источником повышенной опасности, агрессия которых в отношении беззащитных женщин, мужчин и детей приводит к ужасающим последствиям и трагедиям. По ее словам, основным виновником этих трагедий является сам человек, безответственные хозяева, которые отпускают собак на самовыгул, выбрасывают своих животных на улицу.
"Прививать правильное отношение к животным никогда не поздно. Главное показать детям, что завести животное - это ответственное дело. Нужно сделать все возможное, чтобы они жили в доброй атмосфере", - заключила она.
Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной ранее внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.
 
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