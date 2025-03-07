https://1prime.ru/20250307/gosduma-855551502.html

В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными

В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными - 07.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали прививать детям культуру обращения с животными

Повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста, это является задачей взрослых людей, | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T00:42+0300

2025-03-07T00:42+0300

2025-03-07T00:42+0300

общество

здоровье

экономика

москва

рф

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855551502.jpg?1741297362

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста, это является задачей взрослых людей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР). "Очень важно, чтобы культура обращения с животными была повсеместной, и прививать ее нужно с детства. А это - задача взрослых. У детей, с раннего возраста, животные должны ассоциироваться с другом, защитником, помощником. И мы, взрослые, должны помочь детям освоить и принять культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них. Взрослые должны разъяснять детям, как заботиться о животных, а что делать нельзя", - сказала Кулиева. Парламентарий отметила, что нельзя бросать животных и делать их безнадзорными. По ее мнению, именно безнадзорность и бесконтрольность являются причиной хаоса, последствия которого непредсказуемы. Кулиева добавила, что в настоящее время бездомные животные стали источником повышенной опасности, агрессия которых в отношении беззащитных женщин, мужчин и детей приводит к ужасающим последствиям и трагедиям. По ее словам, основным виновником этих трагедий является сам человек, безответственные хозяева, которые отпускают собак на самовыгул, выбрасывают своих животных на улицу. "Прививать правильное отношение к животным никогда не поздно. Главное показать детям, что завести животное - это ответственное дело. Нужно сделать все возможное, чтобы они жили в доброй атмосфере", - заключила она. Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной ранее внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, москва, рф, госдума, лдпр