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В Госдуме предложили законодательно ограничить цены на цветы
В Госдуме предложили законодательно ограничить цены на цветы - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили законодательно ограничить цены на цветы
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС РФ с предложением законодательного ограничения цен на цветы в преддверии и в дни... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T04:22+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС РФ с предложением законодательного ограничения цен на цветы в преддверии и в дни праздников, в том числе 8 марта, документ есть в распоряжении РИА Новости. Обращаясь в ФАС, Нилов отметил, что в этом году в преддверии 8 марта рост стоимости букетов по регионам России доходит до 40-70%. По его словам, ежегодно в канун ключевых праздников поставщики цветов провоцируют искусственное повышение цен. Как итог - ажиотаж и многократно завышенная стоимость букетов. Депутат ГД также обратился по данной проблеме к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. "Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами", - сказано в письме в ФАС РФ. Отмечается, что "буквально на следующий день после праздничной даты цены возвращаются к допраздничному уровню". Эта проблема сохраняется десятилетиями, добавил автор обращения. "При этом у Федеральной Антимонопольной службы при всем многообразии инструментов для борьбы с различными злоупотреблениями отсутствует законодательно закрепленная возможность оперативно препятствовать подобным краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов", - сказано в документе. Кроме того, в письме Нилов выразил готовность разработать соответствующий законопроект.
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бизнес, россия, рф, антон алиханов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов
В Госдуме предложили законодательно ограничить цены на цветы
Депутат Нилов предложил ограничить цены на цветы в преддверии и в дни праздников
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС РФ с предложением законодательного ограничения цен на цветы в преддверии и в дни праздников, в том числе 8 марта, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращаясь в ФАС, Нилов отметил, что в этом году в преддверии 8 марта рост стоимости букетов по регионам России доходит до 40-70%. По его словам, ежегодно в канун ключевых праздников поставщики цветов провоцируют искусственное повышение цен. Как итог - ажиотаж и многократно завышенная стоимость букетов. Депутат ГД также обратился по данной проблеме к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.
"Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами", - сказано в письме в ФАС РФ.
Отмечается, что "буквально на следующий день после праздничной даты цены возвращаются к допраздничному уровню". Эта проблема сохраняется десятилетиями, добавил автор обращения.
"При этом у Федеральной Антимонопольной службы при всем многообразии инструментов для борьбы с различными злоупотреблениями отсутствует законодательно закрепленная возможность оперативно препятствовать подобным краткосрочным проявлениям рынка цветоводов и продавцов", - сказано в документе.
Кроме того, в письме Нилов выразил готовность разработать соответствующий законопроект.