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Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ

Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ

Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ

Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:20+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR."Работы по строительству инфраструктуры на эстонско-российской границе будут завершены до конца этого года. Строительные работы ведутся как на наземной границе, так и на реке", - говорится в сообщении телерадиокомпании. ERR отмечает, что на отдельных участках границы, которые ранее планировались для обмена с Россией, завершение строительства инфраструктуры может быть перенесено на конец 2027 года.Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о решении страны застроить участки земли, которые прежде предполагалось обменять с Россией. ERR сообщала, что при строительстве границы Эстония учитывала возможность обмена территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью 4 километра.Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, включая 135 километров сухопутной границы, 76 километров по реке Нарва и 127 километров по Чудскому озеру. При этом юридически оформленной границы между двумя странами не существует. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств были подписаны в 2014 году, но требуют ратификации парламентами обеих стран.

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бизнес, эстония, мвд