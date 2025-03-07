Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/granitsa-855561758.html
Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ
Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ
Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:20+0300
2025-03-07T11:20+0300
политика
бизнес
эстония
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR."Работы по строительству инфраструктуры на эстонско-российской границе будут завершены до конца этого года. Строительные работы ведутся как на наземной границе, так и на реке", - говорится в сообщении телерадиокомпании. ERR отмечает, что на отдельных участках границы, которые ранее планировались для обмена с Россией, завершение строительства инфраструктуры может быть перенесено на конец 2027 года.Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о решении страны застроить участки земли, которые прежде предполагалось обменять с Россией. ERR сообщала, что при строительстве границы Эстония учитывала возможность обмена территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью 4 километра.Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, включая 135 километров сухопутной границы, 76 километров по реке Нарва и 127 километров по Чудскому озеру. При этом юридически оформленной границы между двумя странами не существует. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств были подписаны в 2014 году, но требуют ратификации парламентами обеих стран.
https://1prime.ru/20250304/severnyy_potok-855456284.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, эстония, мвд
Политика, Бизнес, ЭСТОНИЯ, МВД
11:20 07.03.2025
 
Эстония закончит строительство границы с Россией к концу года, сообщают СМИ

СМИ: Эстония планирует закончить строительство границы с Россией к концу 2025 года

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Эстония планирует завершить строительство инфраструктуры на границе с Россией к концу 2025 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
"Работы по строительству инфраструктуры на эстонско-российской границе будут завершены до конца этого года. Строительные работы ведутся как на наземной границе, так и на реке", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
ERR отмечает, что на отдельных участках границы, которые ранее планировались для обмена с Россией, завершение строительства инфраструктуры может быть перенесено на конец 2027 года.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о решении страны застроить участки земли, которые прежде предполагалось обменять с Россией. ERR сообщала, что при строительстве границы Эстония учитывала возможность обмена территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью 4 километра.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, включая 135 километров сухопутной границы, 76 километров по реке Нарва и 127 километров по Чудскому озеру. При этом юридически оформленной границы между двумя странами не существует. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств были подписаны в 2014 году, но требуют ратификации парламентами обеих стран.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
В Эстонии отреагировали на планы запуска "Северного потока 2"
4 марта, 15:05
 
ПолитикаБизнесЭСТОНИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала