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Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии

Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии - 07.03.2025, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии назвал "размыванием норм" подобные дискуссии, которые еще недавно | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T08:58+0300

2025-03-07T08:58+0300

2025-03-07T08:58+0300

политика

общество

франция

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии назвал "размыванием норм" подобные дискуссии, которые еще недавно были табуированы. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу... Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", - заявил Гросси в интервью агентству Блумберг.

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общество , франция, магатэ, рафаэль гросси