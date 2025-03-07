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Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии
Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии - 07.03.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии назвал "размыванием норм" подобные дискуссии, которые еще недавно | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:58+0300
2025-03-07T08:58+0300
2025-03-07T08:58+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии назвал "размыванием норм" подобные дискуссии, которые еще недавно были табуированы. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу... Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", - заявил Гросси в интервью агентству Блумберг.
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общество , франция, магатэ, рафаэль гросси
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии
Гросси на фоне слов Макрона о ЯО назвал "размыванием норм" подобные дискуссии
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии назвал "размыванием норм" подобные дискуссии, которые еще недавно были табуированы.
Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
"Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу... Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", - заявил Гросси в интервью агентству Блумберг.
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров