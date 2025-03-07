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В Грузии заявили о планах стран Балтии превратить страну в оружие против РФ
В Грузии заявили о планах стран Балтии превратить страну в оружие против РФ - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Грузии заявили о планах стран Балтии превратить страну в оружие против РФ
Латвия, Литва и Эстония желают сменить власть в Грузии, чтобы использовать страну как оружие против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:19+0300
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ТБИЛИСИ, 7 мар - ПРАЙМ. Латвия, Литва и Эстония желают сменить власть в Грузии, чтобы использовать страну как оружие против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Цель, которую эти три страны (Латвия, Литва, Эстония - ред.) и их правительства преследуют в отношении Грузии, ясна: сменить законную власть, и чтобы к власти пришло такое руководство, которое будет служить их интересам. У властей этих трех стран в отношении Грузии есть единственный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы мы были оружием и инструментом против России", - сказал Папуашвили на брифинге. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 3 марта объявил, что Таллин ввел запрет на въезд в страну для 55 грузинских чиновников. К этим санкциям присоединились Латвия и Литва.
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Политика, РОССИЯ, ЕС, ГРУЗИЯ
В Грузии заявили о планах стран Балтии превратить страну в оружие против РФ
Папуашвили: страны Балтии хотят использовать Грузию как оружие против России
ТБИЛИСИ, 7 мар - ПРАЙМ. Латвия, Литва и Эстония желают сменить власть в Грузии, чтобы использовать страну как оружие против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Цель, которую эти три страны (Латвия, Литва, Эстония - ред.) и их правительства преследуют в отношении Грузии, ясна: сменить законную власть, и чтобы к власти пришло такое руководство, которое будет служить их интересам. У властей этих трех стран в отношении Грузии есть единственный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы мы были оружием и инструментом против России", - сказал Папуашвили на брифинге.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 3 марта объявил, что Таллин ввел запрет на въезд в страну для 55 грузинских чиновников. К этим санкциям присоединились Латвия и Литва.
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