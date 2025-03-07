https://1prime.ru/20250307/indeks-855563236.html
Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны
Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны - 07.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны
Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются в преддверии выхода окончательных квартальных данных о ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:11+0300
2025-03-07T12:11+0300
2025-03-07T12:11+0300
экономика
рынки
торги
европа
кристин лагард
евростат
ецб
dax
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются в преддверии выхода окончательных квартальных данных о ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,34%, до 8 653,29 пункта, французский CAC 40 - на 0,92%, до 8 122,57 пункта, немецкий DAX - на 1,46%, до 23 106,21 пункта. В пятницу европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательные данные о ВВП еврозоны в прошлом квартале. Согласно первой и второй оценке, экономика стран валютного блока выросла в годовом выражении на 0,9%, в квартальном - на 0,1%. Также инвесторы ждут выступления выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, на котором можно будет получить дополнительную информацию относительно будущий действий регулятора в области кредитно-денежной политики. В четверг по результатам мартовского заседания ЕЦБ понизил учётную ставку до 2,65% с 2,9% годовых. Также банк обновил свои прогнозы на 2025 год, понизив ожидания до 0,9% с 1,1% от роста ВВП еврозоны и повысив до 2,3% с 2,1% - инфляции.
https://1prime.ru/20250306/indeks-855527144.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, европа, кристин лагард, евростат, ецб, dax, индексы
Экономика, Рынки, Торги, ЕВРОПА, Кристин Лагард, Евростат, ЕЦБ, DAX, Индексы
Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны
Фондовые индексы Европы снижаются перед выходом данных о ВВП еврозоны в пятницу
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются в преддверии выхода окончательных квартальных данных о ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,34%, до 8 653,29 пункта, французский CAC 40 - на 0,92%, до 8 122,57 пункта, немецкий DAX - на 1,46%, до 23 106,21 пункта.
В пятницу европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательные данные о ВВП еврозоны в прошлом квартале. Согласно первой и второй оценке, экономика стран валютного блока выросла в годовом выражении на 0,9%, в квартальном - на 0,1%.
Также инвесторы ждут выступления выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, на котором можно будет получить дополнительную информацию относительно будущий действий регулятора в области кредитно-денежной политики.
В четверг по результатам мартовского заседания ЕЦБ понизил учётную ставку до 2,65% с 2,9% годовых. Также банк обновил свои прогнозы на 2025 год, понизив ожидания до 0,9% с 1,1% от роста ВВП еврозоны и повысив до 2,3% с 2,1% - инфляции.
Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ