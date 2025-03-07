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Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны

Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны - 07.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны

Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются в преддверии выхода окончательных квартальных данных о ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T12:11+0300

2025-03-07T12:11+0300

2025-03-07T12:11+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются в преддверии выхода окончательных квартальных данных о ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,34%, до 8 653,29 пункта, французский CAC 40 - на 0,92%, до 8 122,57 пункта, немецкий DAX - на 1,46%, до 23 106,21 пункта. В пятницу европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательные данные о ВВП еврозоны в прошлом квартале. Согласно первой и второй оценке, экономика стран валютного блока выросла в годовом выражении на 0,9%, в квартальном - на 0,1%. Также инвесторы ждут выступления выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, на котором можно будет получить дополнительную информацию относительно будущий действий регулятора в области кредитно-денежной политики. В четверг по результатам мартовского заседания ЕЦБ понизил учётную ставку до 2,65% с 2,9% годовых. Также банк обновил свои прогнозы на 2025 год, понизив ожидания до 0,9% с 1,1% от роста ВВП еврозоны и повысив до 2,3% с 2,1% - инфляции.

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рынки, торги, европа, кристин лагард, евростат, ецб, dax, индексы