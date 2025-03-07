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Фондовые индексы США растут в пятницу

Фондовые индексы США растут в пятницу - 07.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут в пятницу

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут после публикации статистики занятости в стране, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:59+0300

2025-03-07T17:59+0300

2025-03-07T17:59+0300

экономика

рынки

индексы

dow jones

nasdaq composite

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу растут после публикации статистики занятости в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,29%, до 42 704,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,83%, до 18 215,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,48%, до 5 766,93 пункта. Безработица в США в феврале поднялась до 4,1% с 4% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее прогноза - на 151 тысячу. "Сегодня рынки вздохнули с облегчением, узнав, что данные занятости оказались не хуже ожиданий. Они в основном соответствовали ожиданиям", - сказал агентству Блумберг директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Дзаккарелли (Chris Zaccarelli). Неделю американские индексы готовятся завершить при этом заметным снижением. С понедельника Dow Jones снизился на 2,5%, Nasdaq Composite - на 3,4%, S&P 500 - на 3,1%.

https://1prime.ru/20250306/indeks-855540334.html

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рынки, индексы, dow jones, nasdaq composite