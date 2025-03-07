Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/investitsii-855580448.html
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России
Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%, в четвертом квартале их рост составил 4,9% год к году, следует из данных, опубликованных на... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T19:22+0300
2025-03-07T19:23+0300
экономика
росстат
россия
инвестиции
основной капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de7688a5e95b39a9f7842baad9da4dd5.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%, в четвертом квартале их рост составил 4,9% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Оценка статистического ведомства оказалась немного хуже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост показателя на 7,8%. В номинальном выражении объем инвестиций за прошлый год составил 39,533 триллиона рублей. В четвертом квартале 2024 года они выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (объем в номинальном выражении - почти 15,6 триллиона рублей). По обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2024 года выросли на 14,8% в годовом выражении (против прежней оценки в 14,5%); во втором - на 8,7% (против 8,3%); в третьем - на 5,7% (против 5,1%). В 2023 году инвестиции выросли на 9,8%, а их номинальный объем составил 34 триллиона рублей. В текущем году министерство экономического развития ожидает рост показателя на 2,1%.
https://1prime.ru/20250223/rfpi-855179944.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_39c0c9a2a3df06d8bc30fa646f1ff513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстат, россия, инвестиции, основной капитал
Экономика, Росстат, РОССИЯ, инвестиции, основной капитал
19:22 07.03.2025 (обновлено: 19:23 07.03.2025)
 
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России

Росстат: инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк" Посетители на Красноярском экономическом форуме
 Посетители на Красноярском экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%, в четвертом квартале их рост составил 4,9% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Оценка статистического ведомства оказалась немного хуже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост показателя на 7,8%.
В номинальном выражении объем инвестиций за прошлый год составил 39,533 триллиона рублей.
В четвертом квартале 2024 года они выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (объем в номинальном выражении - почти 15,6 триллиона рублей). По обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2024 года выросли на 14,8% в годовом выражении (против прежней оценки в 14,5%); во втором - на 8,7% (против 8,3%); в третьем - на 5,7% (против 5,1%).
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций
23 февраля, 20:11
В 2023 году инвестиции выросли на 9,8%, а их номинальный объем составил 34 триллиона рублей. В текущем году министерство экономического развития ожидает рост показателя на 2,1%.
 
ЭкономикаРосстатРОССИЯинвестицииосновной капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала