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Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России
Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%, в четвертом квартале их рост составил 4,9% год к году, следует из данных, опубликованных на... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T19:22+0300
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2025-03-07T19:23+0300
экономика
росстат
россия
инвестиции
основной капитал
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%, в четвертом квартале их рост составил 4,9% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Оценка статистического ведомства оказалась немного хуже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост показателя на 7,8%. В номинальном выражении объем инвестиций за прошлый год составил 39,533 триллиона рублей. В четвертом квартале 2024 года они выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (объем в номинальном выражении - почти 15,6 триллиона рублей). По обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2024 года выросли на 14,8% в годовом выражении (против прежней оценки в 14,5%); во втором - на 8,7% (против 8,3%); в третьем - на 5,7% (против 5,1%). В 2023 году инвестиции выросли на 9,8%, а их номинальный объем составил 34 триллиона рублей. В текущем году министерство экономического развития ожидает рост показателя на 2,1%.
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росстат, россия, инвестиции, основной капитал
Экономика, Росстат, РОССИЯ, инвестиции, основной капитал
Росстат раскрыл данные о росте инвестиций в основной капитал в России
Росстат: инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%, в четвертом квартале их рост составил 4,9% год к году, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Оценка статистического ведомства оказалась немного хуже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост показателя на 7,8%.
В номинальном выражении объем инвестиций за прошлый год составил 39,533 триллиона рублей.
В четвертом квартале 2024 года они выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (объем в номинальном выражении - почти 15,6 триллиона рублей). По обновленным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2024 года выросли на 14,8% в годовом выражении (против прежней оценки в 14,5%); во втором - на 8,7% (против 8,3%); в третьем - на 5,7% (против 5,1%).
РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций
В 2023 году инвестиции выросли на 9,8%, а их номинальный объем составил 34 триллиона рублей. В текущем году министерство экономического развития ожидает рост показателя на 2,1%.