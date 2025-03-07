Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250307/iskander-855569864.html
"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации
"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации
Российский ракетный комплекс "Искандер-М" продолжает наводить ужас на полях сражений Украины. После отказа Белого дома передавать Украине вооружения и... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:52+0300
2025-03-07T14:57+0300
вооружения
вс рф
искандер-м
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/57/837295709_0:137:3073:1865_1920x0_80_0_0_92cba67bc94c265348d0c696fb4ca3e9.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Искандер-М" продолжает наводить ужас на полях сражений Украины. После отказа Белого дома передавать Украине вооружения и разведданные ВСУ стали совершенно неспособны противостоять российским ракетным комплексам "Искандер-М". О смертоносности российских ракет и сценариях развития ситуации на Украине в материале для американского издания The National Interest рассказывает обозреватель Брэндон Вайхерт.Как отмечается, смертоносность "Искандеров-М" недавно в очередной раз продемонстрировал удар ВС РФ по Новомосковскому военному полигону недалеко от н.п. Черкасское в Днепропетровской области.Ссылаясь на данные военных, Вайрехт утверждает, что удар был нанесен по полигону в момент построения на плацу, в результате чего были ликвидированы 150 военных из 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а вместе с ними 30 иностранцев-инструкторов.Отдельно отмечается, что и сам удар, и его печальные для Украины результаты подтвердили западные СМИ, включая Newsweek и проукраинскую газету Kyiv Independent.При этом "Искандер-М" называется в статье "основой наступательных операций Российской Федерации" и указывается, что ВС РФ часто применяют этот ракетный комплекс в паре с разведывательными БПЛА, что, подчеркивает автор, и случилось при ударе по полигону в Новомосковске. "Искандер-М" — это смертоносная система", - почтительно пишет Вайрехт, дополняя эмоциональную оценку тактико-техническими деталями. Например, сообщается, что это мобильный баллистический комплекс с радиусом действия до 500 км, чьи ракеты летают со скоростью 6-7 Махов. При этом вскользь упоминается, что сейчас российские инженеры создают новую версию, известную как "Искандер-1000", и ее дальнобойность будет достигать, соответственно, 1000 км.В заключение автор дает крайне мрачный для ВСУ прогноз: "Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки вроде той, что обрушилась на Новомосковский полигон, — и в результате этих атак погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов".
https://1prime.ru/20250220/svo-855108019.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/57/837295709_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9a5ef6a2514a2ecb548ea7f0a4747f10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, искандер-м, всу
Вооружения, ВС РФ, Искандер-М, ВСУ
14:52 07.03.2025 (обновлено: 14:57 07.03.2025)
 
"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации

TNI: потеряв поддержку США, ВСУ не могут противостоять ударам “Искандеров-М”

© РИА Новости . Константин Морозов | Перейти в медиабанкТактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Константин Морозов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Искандер-М" продолжает наводить ужас на полях сражений Украины. После отказа Белого дома передавать Украине вооружения и разведданные ВСУ стали совершенно неспособны противостоять российским ракетным комплексам "Искандер-М". О смертоносности российских ракет и сценариях развития ситуации на Украине в материале для американского издания The National Interest рассказывает обозреватель Брэндон Вайхерт.
Как отмечается, смертоносность "Искандеров-М" недавно в очередной раз продемонстрировал удар ВС РФ по Новомосковскому военному полигону недалеко от н.п. Черкасское в Днепропетровской области.
Ссылаясь на данные военных, Вайрехт утверждает, что удар был нанесен по полигону в момент построения на плацу, в результате чего были ликвидированы 150 военных из 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а вместе с ними 30 иностранцев-инструкторов.
Отдельно отмечается, что и сам удар, и его печальные для Украины результаты подтвердили западные СМИ, включая Newsweek и проукраинскую газету Kyiv Independent.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО
20 февраля, 15:19
При этом "Искандер-М" называется в статье "основой наступательных операций Российской Федерации" и указывается, что ВС РФ часто применяют этот ракетный комплекс в паре с разведывательными БПЛА, что, подчеркивает автор, и случилось при ударе по полигону в Новомосковске.
"Искандер-М" — это смертоносная система", - почтительно пишет Вайрехт, дополняя эмоциональную оценку тактико-техническими деталями. Например, сообщается, что это мобильный баллистический комплекс с радиусом действия до 500 км, чьи ракеты летают со скоростью 6-7 Махов. При этом вскользь упоминается, что сейчас российские инженеры создают новую версию, известную как "Искандер-1000", и ее дальнобойность будет достигать, соответственно, 1000 км.
В заключение автор дает крайне мрачный для ВСУ прогноз: "Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки вроде той, что обрушилась на Новомосковский полигон, — и в результате этих атак погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов".
 
ВооруженияВС РФИскандер-МВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала