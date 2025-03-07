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"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации

"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Уничтожили крупную базу". "Искандеры-М" оказались в новой ситуации

Российский ракетный комплекс "Искандер-М" продолжает наводить ужас на полях сражений Украины. После отказа Белого дома передавать Украине вооружения и... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:52+0300

2025-03-07T14:52+0300

2025-03-07T14:57+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Искандер-М" продолжает наводить ужас на полях сражений Украины. После отказа Белого дома передавать Украине вооружения и разведданные ВСУ стали совершенно неспособны противостоять российским ракетным комплексам "Искандер-М". О смертоносности российских ракет и сценариях развития ситуации на Украине в материале для американского издания The National Interest рассказывает обозреватель Брэндон Вайхерт.Как отмечается, смертоносность "Искандеров-М" недавно в очередной раз продемонстрировал удар ВС РФ по Новомосковскому военному полигону недалеко от н.п. Черкасское в Днепропетровской области.Ссылаясь на данные военных, Вайрехт утверждает, что удар был нанесен по полигону в момент построения на плацу, в результате чего были ликвидированы 150 военных из 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а вместе с ними 30 иностранцев-инструкторов.Отдельно отмечается, что и сам удар, и его печальные для Украины результаты подтвердили западные СМИ, включая Newsweek и проукраинскую газету Kyiv Independent.При этом "Искандер-М" называется в статье "основой наступательных операций Российской Федерации" и указывается, что ВС РФ часто применяют этот ракетный комплекс в паре с разведывательными БПЛА, что, подчеркивает автор, и случилось при ударе по полигону в Новомосковске. "Искандер-М" — это смертоносная система", - почтительно пишет Вайрехт, дополняя эмоциональную оценку тактико-техническими деталями. Например, сообщается, что это мобильный баллистический комплекс с радиусом действия до 500 км, чьи ракеты летают со скоростью 6-7 Махов. При этом вскользь упоминается, что сейчас российские инженеры создают новую версию, известную как "Искандер-1000", и ее дальнобойность будет достигать, соответственно, 1000 км.В заключение автор дает крайне мрачный для ВСУ прогноз: "Поскольку украинская ПВО истощена без поставок из США, аналитики предвидят в ближайшие месяцы новые атаки вроде той, что обрушилась на Новомосковский полигон, — и в результате этих атак погибнет больше украинских военных и иностранных инструкторов".

https://1prime.ru/20250220/svo-855108019.html

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вс рф, искандер-м, всу