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ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar

ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar - 07.03.2025, ПРАЙМ

ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar

Самолеты израильских ВВС нанесли более 20 авиаударов по разным районам на юге Ливана менее чем за час, сообщает ливанский телеканал Al-Manar. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T23:30+0300

2025-03-07T23:30+0300

2025-03-07T23:30+0300

происшествия

ракетные удары

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БЕЙРУТ, 7 мар - ПРАЙМ. Самолеты израильских ВВС нанесли более 20 авиаударов по разным районам на юге Ливана менее чем за час, сообщает ливанский телеканал Al-Manar. "Более 20 авиаударов нанесли вражеские самолеты по ущельям и открытым местностям на окраинах Зебкин, Бейт Яхун, Айшия, Рийхан, Ансар и Байсарии", - передает телеканал.

https://1prime.ru/20250301/ugroza-855384755.html

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ракетные удары