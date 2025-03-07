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ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar - 07.03.2025, ПРАЙМ
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ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar
ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar - 07.03.2025, ПРАЙМ
ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar
Самолеты израильских ВВС нанесли более 20 авиаударов по разным районам на юге Ливана менее чем за час, сообщает ливанский телеканал Al-Manar. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T23:30+0300
2025-03-07T23:30+0300
происшествия
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БЕЙРУТ, 7 мар - ПРАЙМ. Самолеты израильских ВВС нанесли более 20 авиаударов по разным районам на юге Ливана менее чем за час, сообщает ливанский телеканал Al-Manar. "Более 20 авиаударов нанесли вражеские самолеты по ущельям и открытым местностям на окраинах Зебкин, Бейт Яхун, Айшия, Рийхан, Ансар и Байсарии", - передает телеканал.
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ракетные удары
Происшествия, ракетные удары
23:30 07.03.2025
 
ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по южному Ливану, сообщил Al-Manar

Al-Manar: израильские ВВС нанесли более 20 ударов по южному Ливану

© Фото : Unsplash/Charbel KaramБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Unsplash/Charbel Karam
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БЕЙРУТ, 7 мар - ПРАЙМ. Самолеты израильских ВВС нанесли более 20 авиаударов по разным районам на юге Ливана менее чем за час, сообщает ливанский телеканал Al-Manar.
"Более 20 авиаударов нанесли вражеские самолеты по ущельям и открытым местностям на окраинах Зебкин, Бейт Яхун, Айшия, Рийхан, Ансар и Байсарии", - передает телеканал.
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1 марта, 21:56
 
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