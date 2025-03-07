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В Японии суд признал запрет на однополые браки нарушением конституции - 07.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250307/japonija-855554559.html
В Японии суд признал запрет на однополые браки нарушением конституции
В Японии суд признал запрет на однополые браки нарушением конституции - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Японии суд признал запрет на однополые браки нарушением конституции
Высший суд Нагои признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T07:18+0300
2025-03-07T07:18+0300
общество
экономика
мировая экономика
япония
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ТОКИО, 7 мар – ПРАЙМ. Высший суд Нагои признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по выплатам компенсаций от государства, сообщает агентство Киодо. В 2023 году районный суд Нагои признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает конституцию Японии, однако отказал мужской паре, подавшей иск, в компенсациях от государства. После этого истцы подали апелляцию в высший суд. Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро в начале 2023 года после того, как бывший помощник экс-премьера страны Фумио Кисиды Масаёси Араи, говоря о представителях нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)". В результате в начале лета того же года парламент Японии одобрил законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в стране, надеясь снизить градус критических замечаний со стороны других стран. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
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общество , мировая экономика, япония, рф, токио
Общество , Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, РФ, Токио
07:18 07.03.2025
 
В Японии суд признал запрет на однополые браки нарушением конституции

Суд Нагои признал, что запрет на однополые браки нарушает основной закон страны

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ТОКИО, 7 мар – ПРАЙМ. Высший суд Нагои признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по выплатам компенсаций от государства, сообщает агентство Киодо.
В 2023 году районный суд Нагои признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает конституцию Японии, однако отказал мужской паре, подавшей иск, в компенсациях от государства. После этого истцы подали апелляцию в высший суд.
Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро в начале 2023 года после того, как бывший помощник экс-премьера страны Фумио Кисиды Масаёси Араи, говоря о представителях нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)".
В результате в начале лета того же года парламент Японии одобрил законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в стране, надеясь снизить градус критических замечаний со стороны других стран. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
 
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