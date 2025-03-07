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Канада отложит введение новых тарифов на товары из США

Канада отложит введение новых тарифов на товары из США - 07.03.2025, ПРАЙМ

Канада отложит введение новых тарифов на товары из США

Канада отложит введение новых тарифов на товары из США до 2 апреля в ответ на обязательство США приостановить действие тарифов на экспорт из Канады в рамках... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T02:12+0300

2025-03-07T02:12+0300

2025-03-07T02:12+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Канада отложит введение новых тарифов на товары из США до 2 апреля в ответ на обязательство США приостановить действие тарифов на экспорт из Канады в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, сообщил министр финансов Канады Доминик Леблан. "Соединенные Штаты согласились приостановить действие тарифов на экспорт из Канады, соответствующих требованиям USMCA, до 2 апреля. В результате Канада не будет вводить вторую волну тарифов на товары из США стоимостью 125 миллиардов долларов до 2 апреля", - написал Леблан в социальной сети Х. Леблан добавил, что канадское правительство продолжит работать над отменой всех тарифов. С 4 марта 2025 года вступили в силу тарифы США на товары из Канады. Ставка тарифа составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в размере 10%. В свою очередь, Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.

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мировая экономика, канада, сша, мексика, вто