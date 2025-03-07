https://1prime.ru/20250307/kanada-855557077.html
Канада увеличит военное присутствие в Арктике
Канада увеличит военное присутствие в Арктике - 07.03.2025, ПРАЙМ
Канада увеличит военное присутствие в Арктике
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба минобороны страны. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:14+0300
2025-03-07T09:14+0300
2025-03-07T09:14+0300
канада
арктика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба минобороны страны. "Сегодня ... министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках обновленной концепции обороны Канада в течение 20 лет будет инвестировать 2,67 миллиарда канадских долларов в "создание сети северных центров оперативной поддержки". "Эти центры, состоящие из взлетно-посадочных полос, объектов материально-технического обеспечения и оборудования, позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет Канады и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия", - добавили в ведомстве. Отмечается, что инициатива "представляет собой новый подход к обороне и (боевой - ред.) устойчивости в Арктике и на Севере", а также поможет обеспечить безопасность канадцев в условиях кардинальных изменений в физической среде и в области безопасности.
https://1prime.ru/20250305/kanada-855512487.html
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канада, арктика
Канада увеличит военное присутствие в Арктике
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба минобороны страны.
"Сегодня ... министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках обновленной концепции обороны Канада в течение 20 лет будет инвестировать 2,67 миллиарда канадских долларов в "создание сети северных центров оперативной поддержки".
"Эти центры, состоящие из взлетно-посадочных полос, объектов материально-технического обеспечения и оборудования, позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет Канады и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что инициатива "представляет собой новый подход к обороне и (боевой - ред.) устойчивости в Арктике и на Севере", а также поможет обеспечить безопасность канадцев в условиях кардинальных изменений в физической среде и в области безопасности.
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