https://1prime.ru/20250307/kasperskij-855552697.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров

В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров - 07.03.2025, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров

Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T03:55+0300

2025-03-07T03:55+0300

2025-03-07T08:06+0300

технологии

финансы

банки

москва

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/img/83340/12/833401233_0:0:3427:1929_1920x0_80_0_0_3292765daeeece936ba17068fc42a78c.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "С середины февраля 2025 года злоумышленники активно рассылают вредоносную программу для Android под видом приложений для специалистов по работе с курьерами", - сообщили в компании. Отмечается, что речь идет о мобильном банковском троянце Mamont. Кампания нацелена на российских пользователей, с ней столкнулись уже несколько сотен человек. Так, злоумышленники создали несколько сайтов, мимикрирующих под карьерные страницы популярных сервисов доставки. На них людям предлагают удаленную работу с окладом от 70 тысяч рублей на руки. Поддельные ресурсы выглядят убедительно: авторы перечисляют задачи, которые якобы предстоит выполнять кандидатам. Например, контролировать работу курьерской службы, готовить отчеты, решать спорные ситуации, поясняют в компании. По словам экспертов, кандидата просят заполнить анкету: указать ФИО, телефон, город проживания, СНИЛС, номер банковской карты, дату рождения. Авторы фальшивых ресурсов подчеркивают - если человек оставит заведомо ложную информацию о себе, предложение о трудоустройстве будет аннулировано. "Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются поддерживать образ крупных компаний, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв", - добавили там. По легенде, после заполнения и отправки анкеты с кандидатом в мессенджере должен связаться менеджер "сервиса" и прислать приложение для работы. Человека попросят установить программу на смартфон, потом дождаться, пока его устройство "зарегистрируют в системе". На самом деле, заверяют в компании, под видом легитимного сервиса пользователю присылают Mamont. При установке на смартфоне зараженное приложение потребует настроить его как программу для обмена СМС по умолчанию. После этого на экране отобразится страница с просьбой направить представителю компании фотографии паспорта жертвы. "Получая доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, Mamont активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. Этот троянец остается одной из актуальных киберугроз для Android-пользователей в России. В январе и феврале 2025 года доля российских пользователей, которые столкнулись с Mamont, выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.

https://1prime.ru/20250305/moshenniki-855481594.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, москва, лаборатория касперского