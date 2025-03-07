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В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров - 07.03.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров
Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T03:55+0300
2025-03-07T08:06+0300
технологии
финансы
банки
москва
лаборатория касперского
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "С середины февраля 2025 года злоумышленники активно рассылают вредоносную программу для Android под видом приложений для специалистов по работе с курьерами", - сообщили в компании. Отмечается, что речь идет о мобильном банковском троянце Mamont. Кампания нацелена на российских пользователей, с ней столкнулись уже несколько сотен человек. Так, злоумышленники создали несколько сайтов, мимикрирующих под карьерные страницы популярных сервисов доставки. На них людям предлагают удаленную работу с окладом от 70 тысяч рублей на руки. Поддельные ресурсы выглядят убедительно: авторы перечисляют задачи, которые якобы предстоит выполнять кандидатам. Например, контролировать работу курьерской службы, готовить отчеты, решать спорные ситуации, поясняют в компании. По словам экспертов, кандидата просят заполнить анкету: указать ФИО, телефон, город проживания, СНИЛС, номер банковской карты, дату рождения. Авторы фальшивых ресурсов подчеркивают - если человек оставит заведомо ложную информацию о себе, предложение о трудоустройстве будет аннулировано. "Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются поддерживать образ крупных компаний, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв", - добавили там. По легенде, после заполнения и отправки анкеты с кандидатом в мессенджере должен связаться менеджер "сервиса" и прислать приложение для работы. Человека попросят установить программу на смартфон, потом дождаться, пока его устройство "зарегистрируют в системе". На самом деле, заверяют в компании, под видом легитимного сервиса пользователю присылают Mamont. При установке на смартфоне зараженное приложение потребует настроить его как программу для обмена СМС по умолчанию. После этого на экране отобразится страница с просьбой направить представителю компании фотографии паспорта жертвы. "Получая доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, Mamont активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. Этот троянец остается одной из актуальных киберугроз для Android-пользователей в России. В январе и феврале 2025 года доля российских пользователей, которые столкнулись с Mamont, выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.
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технологии, финансы, банки, москва, лаборатория касперского
Технологии, Финансы, Банки, МОСКВА, Лаборатория Касперского
03:55 07.03.2025 (обновлено: 08:06 07.03.2025)
 
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках под видом курьеров

"Лаборатория Касперского": мошенники под видом Android-приложений крадут деньги

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДоставка товаров
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"С середины февраля 2025 года злоумышленники активно рассылают вредоносную программу для Android под видом приложений для специалистов по работе с курьерами", - сообщили в компании. Отмечается, что речь идет о мобильном банковском троянце Mamont. Кампания нацелена на российских пользователей, с ней столкнулись уже несколько сотен человек.
Так, злоумышленники создали несколько сайтов, мимикрирующих под карьерные страницы популярных сервисов доставки. На них людям предлагают удаленную работу с окладом от 70 тысяч рублей на руки. Поддельные ресурсы выглядят убедительно: авторы перечисляют задачи, которые якобы предстоит выполнять кандидатам. Например, контролировать работу курьерской службы, готовить отчеты, решать спорные ситуации, поясняют в компании.
По словам экспертов, кандидата просят заполнить анкету: указать ФИО, телефон, город проживания, СНИЛС, номер банковской карты, дату рождения. Авторы фальшивых ресурсов подчеркивают - если человек оставит заведомо ложную информацию о себе, предложение о трудоустройстве будет аннулировано. "Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются поддерживать образ крупных компаний, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв", - добавили там.
По легенде, после заполнения и отправки анкеты с кандидатом в мессенджере должен связаться менеджер "сервиса" и прислать приложение для работы. Человека попросят установить программу на смартфон, потом дождаться, пока его устройство "зарегистрируют в системе".
На самом деле, заверяют в компании, под видом легитимного сервиса пользователю присылают Mamont. При установке на смартфоне зараженное приложение потребует настроить его как программу для обмена СМС по умолчанию. После этого на экране отобразится страница с просьбой направить представителю компании фотографии паспорта жертвы.
"Получая доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, Mamont активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. Этот троянец остается одной из актуальных киберугроз для Android-пользователей в России. В январе и феврале 2025 года доля российских пользователей, которые столкнулись с Mamont, выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.
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