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Обвиняемый в хищении в Приморье 53 миллионов рублей экстрадирован из Турции

Обвиняемый в хищении в Приморье 53 миллионов рублей экстрадирован из Турции - 07.03.2025, ПРАЙМ

Обвиняемый в хищении в Приморье 53 миллионов рублей экстрадирован из Турции

Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:36+0300

2025-03-07T16:36+0300

2025-03-07T16:36+0300

происшествия

общество

турция

приморский край

мвд

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Волк. По данным следствия, с 2016 по 2017 год в Приморском крае обвиняемый, фактически руководя коммерческими организациями, организовал изготовление и предоставление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю поддельных документов о якобы выполненных обязательствах между этими организациями. В результате мошеннической схемы было похищено более 53 миллионов рублей.По данному факту в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество).Обвиняемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. В начале текущего года он был задержан.

https://1prime.ru/20250306/tseny-855516056.html

турция

приморский край

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общество , турция, приморский край, мвд