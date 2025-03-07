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Резкий рост цен парализовал мировую торговлю кофе, пишут СМИ
Резкий рост цен парализовал мировую торговлю кофе, пишут СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Резкий рост цен парализовал мировую торговлю кофе, пишут СМИ
Мировая торговля кофе оказалась практически парализована из-за резкого роста цен на кофейные зерна, что привело к снижению закупок продавцами, говорится в... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:48+0300
2025-03-07T12:48+0300
2025-03-07T12:48+0300
экономика
кофе
торговля
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировая торговля кофе оказалась практически парализована из-за резкого роста цен на кофейные зерна, что привело к снижению закупок продавцами, говорится в материале издания Reuters.Участники съезда Американской национальной кофейной ассоциации выразили шок от подорожания кофе арабики на 70%, обусловленного сокращением производства и ограниченным спросом. Некоторые продавцы столкнулись с трудностями и заявили об ограничении производства или разорении.Однако, прогнозируется, что цены на арабику могут упасть к концу года на 30% из-за повышенной стоимости и высокого уровня производства в Бразилии. Впрочем, будущее некоторых продавцов все еще под вопросом из-за нестабильного рынка.
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кофе, торговля
Экономика, кофе, торговля
Резкий рост цен парализовал мировую торговлю кофе, пишут СМИ
Reuters: мировая торговля кофе практически остановилась из-за резкого роста цен