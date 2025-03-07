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В Торговой палате США в России рассказали о возвращении компаний
В Торговой палате США в России рассказали о возвращении компаний - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Торговой палате США в России рассказали о возвращении компаний
В случае достижения мирного урегулирования по Украине ряд американских компаний могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году. Об этом сообщил в интервью... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:04+0300
2025-03-07T10:04+0300
2025-03-07T10:13+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В случае достижения мирного урегулирования по Украине ряд американских компаний могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году. Об этом сообщил в интервью РБК глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи."Мой прогноз, что в этом году может быть несколько компаний только возобновят работу", — отметил собеседник издания.Он отметил, что несколько компаний, скорее всего, из сектора FMCG, могут возобновить работу. Эйджи также указал, что существуют разные сценарии возвращения в зависимости от категории компании, и для тех, у кого есть опция обратного выкупа или кто оставил представительство в России, будет проще.Ранее сообщалось, что свои первые магазины в России в 2025 году могут открыть 47 брендов, в том числе 22 иностранных.
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бизнес
В Торговой палате США в России рассказали о возвращении компаний
Торговая палата США: в Россию могут вернуться 4–5 компаний в этом году
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
В случае достижения мирного урегулирования по Украине ряд американских компаний могут вернуться на российский рынок уже в 2025 году. Об этом сообщил в интервью РБК
глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
"Мой прогноз, что в этом году может быть несколько компаний только возобновят работу", — отметил собеседник издания.
Он отметил, что несколько компаний, скорее всего, из сектора FMCG, могут возобновить работу. Эйджи также указал, что существуют разные сценарии возвращения в зависимости от категории компании, и для тех, у кого есть опция обратного выкупа или кто оставил представительство в России, будет проще.
Ранее сообщалось, что свои первые магазины в России в 2025 году могут открыть 47 брендов, в том числе 22 иностранных.
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