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Польша собирается выйти из Оттавской конвенции о противопехотных минах

Польша собирается выйти из Оттавской конвенции о противопехотных минах - 07.03.2025, ПРАЙМ

Польша собирается выйти из Оттавской конвенции о противопехотных минах

Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:33+0300

2025-03-07T16:33+0300

2025-03-07T16:33+0300

политика

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Польша рассматривает выход из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сейме. "Я обратился к главе МО, чтобы он представил свое мнение, и я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и возможно из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", - сказал он. Он пояснил, что страна намерена использовать все доступные средства для обеспечения своей безопасности."Проблема заключается в том, что в нашем окружении, у всех это есть... Все, что может повысить безопасность Польши, будет использовано", - заверил премьер. Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году и вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. К ней присоединились 163 государства.Конвенция по кассетным боеприпасам, разработанная в 2008 году, запрещает их использование, передачу и накопление. Эти боеприпасы часто не оснащены механизмами самоуничтожения, и, по данным военных экспертов, значительный процент (до 14%) может не взрываться, создавая опасность для гражданского населения даже после окончания конфликтов.

https://1prime.ru/20250306/gonka-855533857.html

польша

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польша, дональд туск