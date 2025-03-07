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Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex

Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex - 07.03.2025, ПРАЙМ

Секретная служба США изъяла домены для сайта криптобиржи Garantex

Секретная служба США сообщила об изъятии доменов для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T23:02+0300

2025-03-07T23:02+0300

2025-03-07T23:02+0300

экономика

сша

домен

изъятие

заморозка средств

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Секретная служба США сообщила об изъятии доменов для сайта криптобиржи Garantex и заморозке 26 миллионов долларов, использованных в транзакциях биржи. Ранее базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, заявила в своем Telegram-канале, что временно приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether - эмитентом стейблкоина USDT. "Секретная служба США изъяла домены для сайта ... криптобиржи Garantex", - говорится в заявлении на сайте ведомства. По данным ведомства, 6 марта по решению суда восточного округа Вирджинии Секретная служба конфисковала три домена, связанные с криптобиржей, а именно: Garantex.org, Garantex.io, и Академия Garantex. "Секретная служба также заморозила более 26 миллионов долларов США в криптовалютных транзакциях, совершенных через сайт, которые использовались для содействия деятельности Garantex. Кроме того, были предъявлены обвинения гражданину Литвы Алексею Бесчиокову и гражданину России Александру Мире Серде в связи с их предполагаемой ролью в деятельности Garantex", - добавляется на сайте службы. Секретная служба США утверждает, что криптобиржа якобы использовалась для отмывания денег криминальными группировками. По данным службы, в рамках скоординированных действий правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались операции Garantex. Эти серверы были отключены в разных местах по всему миру. Ранее Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex.

https://1prime.ru/20250306/kriptobirzha-855530023.html

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сша, домен, изъятие, заморозка средств