https://1prime.ru/20250307/krokus-855581215.html
В США выявили еще одного причастного к теракту в "Крокусе"
В США выявили еще одного причастного к теракту в "Крокусе" - 07.03.2025, ПРАЙМ
В США выявили еще одного причастного к теракту в "Крокусе"
Задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности признался, что инструктировал нескольких... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T19:53+0300
2025-03-07T19:53+0300
2025-03-07T20:04+0300
происшествия
минюст сша
террорист
крокус сити холл
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мар – ПРАЙМ. Задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", утверждает минюст США. Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она. По утверждению американского минюста, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". "Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ( "Вилаят Хорасан"*, афганский филиал "Исламского государства"*, запрещена в РФ - ред.) он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", – говорится в сообщении минюста США. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://1prime.ru/20250114/krokus-854197943.html
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минюст сша, террорист, крокус сити холл
Происшествия, Минюст США, террорист, Крокус сити холл
В США выявили еще одного причастного к теракту в "Крокусе"
Минюст США: Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в "Крокусе"
НЬЮ-ЙОРК, 7 мар – ПРАЙМ. Задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", утверждает минюст США.
Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.
По утверждению американского минюста, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".
"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ( "Вилаят Хорасан"*, афганский филиал "Исламского государства"*, запрещена в РФ - ред.) он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", – говорится в сообщении минюста США.
По делу о теракте в "Крокусе" обвинили 27 человек, сообщил Бастрыкин
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.