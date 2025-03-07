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Сайт по трудоустройству на Хоккайдо использовал карту региона без Курил

Сайт по трудоустройству на Хоккайдо использовал карту региона без Курил - 07.03.2025, ПРАЙМ

Сайт по трудоустройству на Хоккайдо использовал карту региона без Курил

ТОКИО, 7 мар – РИА новости. Сайт по трудоустройству, которым управляла администрация японского города Хакодатэ на острове Хоккайдо, в течение 9 лет использовала | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T07:14+0300

2025-03-07T07:14+0300

2025-03-07T07:14+0300

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ТОКИО, 7 мар – РИА новости. Сайт по трудоустройству, которым управляла администрация японского города Хакодатэ на острове Хоккайдо, в течение 9 лет использовала карту региона, не включающую в себя "северные территории", как в Японии именуют южные острова Курильской гряды, пишет газета "Хоккайдо симбун". По данным издания, сайт был запущен в 2016 году. С тех пор карта, которую использовали на сайте, а также в рекламных листовках, изображала лишь остров Хоккайдо, а также отдаленные вулканические острова Ребун и Окусири. Курильские острова же на той карте включены не были. Изображение этой карты было удалено с сайта после того, как на это 4 марта указал один из членов местной администрации. Рекламная продукция также была изъята. "Обстоятельства неясны. То, что ("северные территории" - ред.) не были отображены, не было сделано намеренно. Тем не менее, это является недопустимым", - цитирует газета слова представителей местной администрации. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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