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Евро растет к доллару - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евро растет к доллару
Евро растет к доллару - 07.03.2025, ПРАЙМ
Евро растет к доллару
Курс евро к доллару растет в пятницу утром в преддверии окончательной оценки ВВП еврозоны и безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:42+0300
2025-03-07T08:42+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу утром в преддверии окончательной оценки ВВП еврозоны и безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0813 доллара за евро с 1,0787 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время опускался до 147,66 иены с уровня прошлого закрытия в 148,04 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 104,01 пункта. В пятницу инвесторы будут оценивать окончательные данные по ВВП еврозоны в прошлом квартале. Согласно первой и второй оценке, экономика стран валютного блока выросла в годовом выражении на 0,9%, в квартальном - на 0,1%. В этот же день будут обнародованы данные по безработице в США. Ожидается, что показатель в феврале сохранился на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе.
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рынки
Экономика, Рынки
08:42 07.03.2025
 
Евро растет к доллару

Евро растет к доллару в преддверии статистики по экономике еврозоны и США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу утром в преддверии окончательной оценки ВВП еврозоны и безработицы в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0813 доллара за евро с 1,0787 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время опускался до 147,66 иены с уровня прошлого закрытия в 148,04 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 104,01 пункта.
В пятницу инвесторы будут оценивать окончательные данные по ВВП еврозоны в прошлом квартале. Согласно первой и второй оценке, экономика стран валютного блока выросла в годовом выражении на 0,9%, в квартальном - на 0,1%.
В этот же день будут обнародованы данные по безработице в США. Ожидается, что показатель в феврале сохранился на уровне января в 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 143 тысячи в январе.
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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ЭкономикаРынки
 
 
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