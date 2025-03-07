https://1prime.ru/20250307/kurs-855576549.html
Рубль растет против юаня на Московской бирже в пятницу
Рубль растет против юаня на Московской бирже в пятницу - 07.03.2025, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня на Московской бирже в пятницу
Курс рубля в пятницу повышается против юаня, после трех дней роста китайская валюта сползает в направлении 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:28+0300
2025-03-07T17:28+0300
2025-03-07T17:28+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу повышается против юаня, после трех дней роста китайская валюта сползает в направлении 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск снижался на 17 копеек, до 12,1 рубля. Снижение составило 1,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,07-12,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,8 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,353 против 7,237 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,6%. На форексе доллар котируется по 87,8 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ Рубль против юаня в пятницу торгуется преимущественно в плюсе на Мосбирже. При этом рост курса юаня, отмечавшийся предыдущие три сессии, привел его на максимумы за две недели – в районе 12,35 рубля, однако затем его курс стал корректироваться вниз. "Восходящей динамике рубля может способствовать улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. На следующей неделе в Саудовской Аравии планируются провести переговоры между делегациями США и Украины, которые могут состояться во вторник или среду. Кроме того, торговая палата США в России готовит предложения по снятию санкций. Рассматривается отмена ограничений в сфере авиации, инвестиций, финансов, а также импорта ряда американских товаров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,19% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.18 мск росла на 2%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе валютный рынок, вероятно, останется под влиянием геополитических событий, а курс доллара будет находиться в коридоре 89-93 рубля, юаня – в рамках 12,2-12,8 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Активный рост котировок ОФЗ, наблюдаемый на этой неделе, может быть в том числе вызван притоком на долговой рынок РФ средств зарубежных инвесторов, допускает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Для покупки облигаций они конвертируют в рубли иностранную валюту, что увеличивает ее предложение. Курс остается в диапазоне завершающейся недели 12,08–12,35 рубля и в начале следующей может проверить на прочность его нижнюю границу, если геополитическая ситуация будет двигаться в сторону улучшения", - считает он.
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рынки, торги, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"
Экономика, Рынки, Торги, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу повышается против юаня, после трех дней роста китайская валюта сползает в направлении 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск снижался на 17 копеек, до 12,1 рубля. Снижение составило 1,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,07-12,32 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,8 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,353 против 7,237 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,6%. На форексе доллар котируется по 87,8 рубля.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ
Рубль против юаня в пятницу торгуется преимущественно в плюсе на Мосбирже. При этом рост курса юаня, отмечавшийся предыдущие три сессии, привел его на максимумы за две недели – в районе 12,35 рубля, однако затем его курс стал корректироваться вниз.
"Восходящей динамике рубля может способствовать улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. На следующей неделе в Саудовской Аравии планируются провести переговоры между делегациями США и Украины, которые могут состояться во вторник или среду. Кроме того, торговая палата США в России готовит предложения по снятию санкций. Рассматривается отмена ограничений в сфере авиации, инвестиций, финансов, а также импорта ряда американских товаров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,19% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.18 мск росла на 2%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 103,6 пункта.
На предстоящей неделе валютный рынок, вероятно, останется под влиянием геополитических событий, а курс доллара будет находиться в коридоре 89-93 рубля, юаня – в рамках 12,2-12,8 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Активный рост котировок ОФЗ, наблюдаемый на этой неделе, может быть в том числе вызван притоком на долговой рынок РФ средств зарубежных инвесторов, допускает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Для покупки облигаций они конвертируют в рубли иностранную валюту, что увеличивает ее предложение. Курс остается в диапазоне завершающейся недели 12,08–12,35 рубля и в начале следующей может проверить на прочность его нижнюю границу, если геополитическая ситуация будет двигаться в сторону улучшения", - считает он.
Курс юаня растет в начале торгов на Мосбирже