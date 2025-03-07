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ФАС отметила снижение цен на шесть жизненно необходимых лекарств

ФАС отметила снижение цен на шесть жизненно необходимых лекарств - 07.03.2025, ПРАЙМ

ФАС отметила снижение цен на шесть жизненно необходимых лекарств

Цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе для лечения бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза, снижены в РФ в среднем в 1,5... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:05+0300

2025-03-07T13:05+0300

2025-03-07T13:05+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе для лечения бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза, снижены в РФ в среднем в 1,5 раза от средней стоимости их реализации в 2024 году, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН "Инотузумаб озогамицин", "Полатузумаб ведотин", "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Тезепелумаб" и "Роксадустат" были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что препарат "Брезтри аэросфера" (МНН "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол") для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижен в цене на 36% от средней стоимости реализации в прошлом году и в 2,9 раза от минимальной цены в референтных для России странах. Цены на "Энерзейр Бризхалер" (МНН "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон"), который применяется в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, снижены в среднем на 11% и на 28% соответственно. В свою очередь цены на препарат "Эврензо" (МНН "Роксадустат") для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек снижены в среднем на треть от средней стоимости и на 13% от минимальной цены в референтных странах. А согласованная цена на лекарственный препарат "Тезспире" (МНН "Тезепелумаб") ниже в 3,1 раза средней стоимости его реализации в 2024 году и в 2,8 раза минимальной цены в референтных для России странах. Цены на противоопухолевый лекарственный препарат "Полайви" (МНН "Полатузумаб ведотин"), предназначенный для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, снизились на 35%, а на препарат для лечения отдельных видов лейкоза, "Биспонса" (МНН "Инотузумаб озогамицин") на 26%. "Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250225/zakonoproekt-855240680.html

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россия, фас рф, лекарства