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Французский политик объяснил, для чего Макрону нужна война на Украине - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Французский политик объяснил, для чего Макрону нужна война на Украине
Французский политик объяснил, для чего Макрону нужна война на Украине - 07.03.2025, ПРАЙМ
Французский политик объяснил, для чего Макрону нужна война на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон использует войну на Украине, чтобы выманить средства французов и прикрыть стремительно возросший при его президентстве... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:01+0300
2025-03-07T22:01+0300
политика
эммануэль макрон
конфликт на украине
мнение
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон использует войну на Украине, чтобы выманить средства французов и прикрыть стремительно возросший при его президентстве внешний долг и бюджетный дефицит, заявил РИА Новости лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Макрон знает, что его страна является финансовым банкротом. С момента своего прибытия к власти он создал еще триллион долгов. Это колоссально. Я думаю, что Макрон использует эту международную напряженность, которая подпитывается им самим, чтобы фактически оправдать сбор сбережений французов, но не для ведения войны, а для покрытия его потерь и его дефицита", - сказал политик. Он также отметил, что заявления Макрона – способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью "внешней угрозы". Он раскритиковал его планы по отправке западных военных на Украину и по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Несомненно, это мания величия, для меня это государственная измена, предательство французского народа, поскольку силы сдерживания существуют только для защиты Франции. Мы не собираемся рисковать шкурой французов в случае ядерного апокалипсиса ради другой страны", - сказал он. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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эммануэль макрон, конфликт на украине, мнение
Политика, Эммануэль Макрон, Конфликт на Украине, мнение
22:01 07.03.2025
 
Французский политик объяснил, для чего Макрону нужна война на Украине

Политик Дюпон-Эньян: Макрон использует войну, чтоб прикрыть внешний долг

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Эммануэль Макрон
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон использует войну на Украине, чтобы выманить средства французов и прикрыть стремительно возросший при его президентстве внешний долг и бюджетный дефицит, заявил РИА Новости лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Макрон знает, что его страна является финансовым банкротом. С момента своего прибытия к власти он создал еще триллион долгов. Это колоссально. Я думаю, что Макрон использует эту международную напряженность, которая подпитывается им самим, чтобы фактически оправдать сбор сбережений французов, но не для ведения войны, а для покрытия его потерь и его дефицита", - сказал политик.
Он также отметил, что заявления Макрона – способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью "внешней угрозы". Он раскритиковал его планы по отправке западных военных на Украину и по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Несомненно, это мания величия, для меня это государственная измена, предательство французского народа, поскольку силы сдерживания существуют только для защиты Франции. Мы не собираемся рисковать шкурой французов в случае ядерного апокалипсиса ради другой страны", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
Вчера, 12:58
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ПолитикаЭммануэль МакронКонфликт на Украинемнение
 
 
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