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Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины
Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины - 07.03.2025, ПРАЙМ
Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине говорит о вовлечении европейских стран в... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:09+0300
2025-03-07T09:09+0300
2025-03-07T09:09+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине говорит о вовлечении европейских стран в геноцид. Об этом он написал в социальной сети Х.Маск отреагировал на комментарий пользователя, который указал, что ЕС не поддерживает Украину, а разжигает конфликт, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время."Да", — заметил он в ответ.Посол России в Дании Владимир Барбин ранее отметил, что в Дании предпочитают говорить о конфликте, несмотря на возможность достижения мира в Украине. Президент России Владимир Путин также ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
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сша, ес, илон маск
Политика, США, ЕС, Илон Маск
Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины
Маск согласился, что ЕС вовлечен в геноцид украинского народа
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине говорит о вовлечении европейских стран в геноцид. Об этом он написал
в социальной сети Х.
Маск отреагировал на комментарий пользователя, который указал, что ЕС не поддерживает Украину, а разжигает конфликт, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время.
"Да", — заметил он в ответ.
Посол России в Дании Владимир Барбин ранее отметил, что в Дании предпочитают говорить о конфликте, несмотря на возможность достижения мира в Украине. Президент России Владимир Путин также ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск