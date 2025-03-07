https://1prime.ru/20250307/mask-855556946.html

Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины

Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины - 07.03.2025, ПРАЙМ

Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине говорит о вовлечении европейских стран в... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T09:09+0300

2025-03-07T09:09+0300

2025-03-07T09:09+0300

политика

сша

ес

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6934ea0f132408dd27af8354c917480c.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине говорит о вовлечении европейских стран в геноцид. Об этом он написал в социальной сети Х.Маск отреагировал на комментарий пользователя, который указал, что ЕС не поддерживает Украину, а разжигает конфликт, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время."Да", — заметил он в ответ.Посол России в Дании Владимир Барбин ранее отметил, что в Дании предпочитают говорить о конфликте, несмотря на возможность достижения мира в Украине. Президент России Владимир Путин также ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.

https://1prime.ru/20250306/mask-855522740.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ес, илон маск