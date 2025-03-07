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Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что Илон Маск не имеет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в | 07.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что Илон Маск не имеет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах, тем самым американский лидер ограничивает его мандат. Об этом пишет газета Politico. Ранее Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), призванный "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Рамасвами впоследствии покинул пост руководителя DOGE.Издание сообщает, что в четверг Трамп созвал чиновников администрации, чтобы внести ясность в роль Маска в кадровых перестановках."Трамп заявил... что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", - пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. По мнению издания, это первый значительный шаг со стороны властей США по ограничению полномочий Маска.По данным газеты, DOGE должен предоставлять консультации, однако окончательные решения о работе ведомств принимают их главы, согласно новым инструкциям Трампа.Маск также присутствовал на собрании в четверг, и, по данным источника, признал, что DOGE допустил некоторые ошибки в своей работе.Однако, издание отмечает, что неясно, будут ли уволенные сотрудники возвращены в ведомства после разъяснений Трампа.
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сша, дональд трамп, politico, илон маск
Политика, США, Дональд Трамп, Politico, Илон Маск
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ
Politico: Трамп ограничил мандат Маска в кадровых вопросах в федеральных ведомствах США
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что Илон Маск не имеет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах, тем самым американский лидер ограничивает его мандат. Об этом пишет газета Politico.
Ранее Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), призванный "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Рамасвами впоследствии покинул пост руководителя DOGE.
Издание сообщает, что в четверг Трамп созвал чиновников администрации, чтобы внести ясность в роль Маска в кадровых перестановках.
"Трамп заявил... что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", - пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. По мнению издания, это первый значительный шаг со стороны властей США по ограничению полномочий Маска.
По данным газеты, DOGE должен предоставлять консультации, однако окончательные решения о работе ведомств принимают их главы, согласно новым инструкциям Трампа.
Маск также присутствовал на собрании в четверг, и, по данным источника, признал, что DOGE допустил некоторые ошибки в своей работе.
Однако, издание отмечает, что неясно, будут ли уволенные сотрудники возвращены в ведомства после разъяснений Трампа.
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