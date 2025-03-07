Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/mask-855559932.html
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что Илон Маск не имеет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:27+0300
2025-03-07T10:27+0300
политика
сша
дональд трамп
politico
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что Илон Маск не имеет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах, тем самым американский лидер ограничивает его мандат. Об этом пишет газета Politico. Ранее Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), призванный "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Рамасвами впоследствии покинул пост руководителя DOGE.Издание сообщает, что в четверг Трамп созвал чиновников администрации, чтобы внести ясность в роль Маска в кадровых перестановках."Трамп заявил... что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", - пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. По мнению издания, это первый значительный шаг со стороны властей США по ограничению полномочий Маска.По данным газеты, DOGE должен предоставлять консультации, однако окончательные решения о работе ведомств принимают их главы, согласно новым инструкциям Трампа.Маск также присутствовал на собрании в четверг, и, по данным источника, признал, что DOGE допустил некоторые ошибки в своей работе.Однако, издание отмечает, что неясно, будут ли уволенные сотрудники возвращены в ведомства после разъяснений Трампа.
https://1prime.ru/20250307/mask-855556946.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_23:0:784:571_1920x0_80_0_0_a19d262247926f0ba29d527c3c368184.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, politico, илон маск
Политика, США, Дональд Трамп, Politico, Илон Маск
10:27 07.03.2025
 
Трамп ограничил роль Маска в кадровых решениях администрации, пишут СМИ

Politico: Трамп ограничил мандат Маска в кадровых вопросах в федеральных ведомствах США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что Илон Маск не имеет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах, тем самым американский лидер ограничивает его мандат. Об этом пишет газета Politico.
Ранее Трамп объявил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), призванный "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Рамасвами впоследствии покинул пост руководителя DOGE.
Издание сообщает, что в четверг Трамп созвал чиновников администрации, чтобы внести ясность в роль Маска в кадровых перестановках.
"Трамп заявил... что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии", - пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. По мнению издания, это первый значительный шаг со стороны властей США по ограничению полномочий Маска.
По данным газеты, DOGE должен предоставлять консультации, однако окончательные решения о работе ведомств принимают их главы, согласно новым инструкциям Трампа.
Маск также присутствовал на собрании в четверг, и, по данным источника, признал, что DOGE допустил некоторые ошибки в своей работе.
Однако, издание отмечает, что неясно, будут ли уволенные сотрудники возвращены в ведомства после разъяснений Трампа.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Маск согласился с серьезным обвинением в адрес Европы из-за Украины
09:09
 
ПолитикаСШАДональд ТрампPoliticoИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала